Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200704/1573890900.html
В Подмосковном Пушкино произошел пожар в промзоне
Спасатели тушат пожар на площади 300 квадратных метров в промзоне в подмосковном Пушкино, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T15:02
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
пушкино
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151910/47/1519104718_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_679c2830386052447de905c2b61c7be4.jpg
https://ria.ru/20200704/1573890461.html
московская область (подмосковье)
пушкино
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/151910/47/1519104718_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_679c2830386052447de905c2b61c7be4.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/151910/47/1519104718_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_cdd51c57186f7df75985a305260623b9.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/151910/47/1519104718_187:0:2235:2048_1400x0_80_0_0_bf96f7528ae81ff52ea2a6a839193c38.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), пушкино, происшествия

В Подмосковном Пушкино произошел пожар в промзоне

15:02 04.07.2020
751
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ во время учений по ликвидации пожара, проходящих на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае
Сотрудник МЧС РФ во время учений по ликвидации пожара, проходящих на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Спасатели тушат пожар на площади 300 квадратных метров в промзоне в подмосковном Пушкино, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
Согласно данным ведомства, информация о пожаре на территории промзоны в Пушкино на Кудринском шоссе поступила в 13:58 (мск).
"По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений наблюдается дым из-под кровли. По предварительной информации, площадь - 300 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Работник пожарной охраны
Вчера, 14:41
В Красноярске ликвидировали пожар в кафе
020000
Обсудить 0
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)ПушкиноПроисшествия
Рекомендуем
Иранский полицейский
В Иране на электростанции произошел пожар
Председатель Всероссийской политической партии Родина Алексей Журавлев
"Родина" хочет идти на выборы как партия регионов
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Волгограде выявили сеть подпольных казино
Сотрудники правоохранительных органов возле здания МВД Афганистана в Кабуле. 30 мая 2018
В Афганистане при взрыве мины погибли трое полицейских
Сотрудники полиции в США
В штате Вашингтон автомобиль въехал в протестующих
Март Хельме
Лидер Консервативной народной партии Эстонии уступил пост сыну
Работник пожарной охраны
В Красноярске ликвидировали пожар в кафе
Беспилотный вертолет VRT-300 на международном авиасалоне в Дубае
В Дубае приняли закон, регулирующий использование БПЛА в эмирате
Пожарный
В Ростовской области ликвидировали пожар в лесничестве
Кубатбек Боронов
Премьер Киргизии поблагодарил Россию за помощь в борьбе с COVID-19
Министр транспорта России Евгений Дитрих
Минтранс хочет привлекать "народные" облигации для транспортных объектов
Девушка прыгает с пирса на пляже в Ялте
В Крым пришла аномальная жара до 38 градусов
Кокосовые пальмы
В Британии отказались от кокосовой продукции, сделанной с помощью обезьян
Автомобили коммунальных служб проводят аэрацию воздуха в Москве
Городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Число случаев заражения коронавирусом в Омане превысило 45 тысяч
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:44Врач заявил об опасности новой волны COVID-19 вместе с сезонными ОРВИ
03:33Group-IB: многие хакеры во время пандемии проявили этику
03:32Аналитики сравнили, как меняется спрос россиян на мыло
03:31Вернувшуюся из карантина девушку напугала "картошка-мутант"
03:31Моряков перепишут в ходе Всероссийской переписи населения на берегу
03:25В Мексике число жертв коронавируса в Мексике превысило 30 тысяч
03:24Трамп принял авиационный парад в честь Дня независимости США
03:17Врач: тотальный карантин из-за COVID-19 разрушит систему здравоохранения
03:01Подписаны контракты с туристами, которые полетят на "Союзе" в 2021 году
02:59Конгрессмен: источник утечки ложных данных о России и талибах не найдут
02:34В Австрии застрелили просителя убежища из России
02:21В Красноярском крае человек погиб из-за падения деревьев
02:19Трамп надеется, что вакцина от COVID появится "задолго до конца года"
02:18Эксперт рассказал, когда не стоит заключать брачный договор
02:16Трамп назвал США победителями фашизма и коммунизма
02:13Трамп вновь пообещал наказать КНР за пандемию коронавируса
02:04Запуск ракеты Electron компании Rocket Lab оказался неудачным
02:02Агроном рассказала, в каких случаях борщевик может быть полезным
02:02МКС уклонилась от обломка ступени ракеты "Протон"
01:52Трамп празднует День независимости США с медиками и полицейскими
Лента новостейМолния