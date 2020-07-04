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Премьер Киргизии поблагодарил Россию за помощь в борьбе с COVID-19
Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов поблагодарил делегацию Роспотребнадзора во главе с заместителем руководителя ведомства Вячеславом Смоленским за помощь РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T15:10
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коронавирус covid-19
россия
кубатбек боронов
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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коронавирус covid-19, россия, кубатбек боронов, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), киргизия, в мире

Премьер Киргизии поблагодарил Россию за помощь в борьбе с COVID-19

15:10 04.07.2020
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© Фото : Пресс-служба правительства / Сабыр АильчиевКубатбек Боронов
Кубатбек Боронов
© Фото : Пресс-служба правительства / Сабыр Аильчиев
БИШКЕК, 4 июл - РИА Новости. Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов поблагодарил делегацию Роспотребнадзора во главе с заместителем руководителя ведомства Вячеславом Смоленским за помощь в борьбе с COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики.
"Хочу поблагодарить российскую сторону за оказываемую гуманитарную и консультационную помощь. Мы придаем важное значение сотрудничеству с Российской Федерацией, где наблюдаются позитивные результаты в борьбе с коронавирусной инфекцией и идет спад числа зараженных", - заявил Боронов на встрече с делегацией в субботу.
По его словам, медицинские работники Киргизии также прилагают все усилия для того, чтобы справиться с болезнью. "Опыт, который приобрели российские специалисты, будет для нас крайне полезен", - подчеркнул глава кабмина. Он также отметил своевременность оказанной российскими специалистами помощи и выразил уверенность, что совместными усилиями коронавирусная инфекция будет побеждена.
Как сообщается, в свою очередь, Смоленский отметил, что российская сторона всегда готова прийти на помощь в общей беде.
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"Мы специально прибыли в республику для того, чтобы поделиться своим опытом, проконсультировать своих коллег по ряду вопросов. За два дня около 100 киргизских специалистов получили консультации по мониторингу инфекции, организации лечебных процессов и лабораторных работ. Анализ ситуации показывает, что необходимо увеличить коечный фонд и кислородную поддержку больных. Как мы смогли убедиться, эти вопросы решаются. Вместе с тем, хочу подчеркнуть профессионализм и высокую самоотверженность медицинского персонала, прилагающего все усилия для спасения больных. В случае необходимости мы готовы расширить спектр оказываемой поддержки", - цитирует Смоленского пресс-служба киргизского кабмина.
Делегация Роспотребнадзора прибыла в Киргизию 2 июля.
На сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии достигло 7094. Умерли 78 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 2714 пациентов.

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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияКубатбек БороновКоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КиргизияВ мире
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