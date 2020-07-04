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В больнице в Южной Осетии лечится один пациент с коронавирусом
Один заражённый коронавирусом остаётся на лечении в больнице Южной Осетии, сообщает Юго-Осетпотребнадзор. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T14:53
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коронавирус covid-19, южная осетия, грузия, в мире

В больнице в Южной Осетии лечится один пациент с коронавирусом

14:53 04.07.2020
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© РИА Новости / Николай ПротопоповСтолица Южной Осетии город Цхинвал
Столица Южной Осетии город Цхинвал
© РИА Новости / Николай Протопопов
Столица Южной Осетии город Цхинвал. Архивное фото
ЦХИНВАЛ, 4 июл - РИА Новости. Один заражённый коронавирусом остаётся на лечении в больнице Южной Осетии, сообщает Юго-Осетпотребнадзор.
"В инфекционном отделении Республиканского многопрофильного центра в Цхинвале на утро 4 июля симптоматическое лечение проходит один из оставшихся пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19, все остальные пациенты выздоровели и выписаны из больницы", - цитирует агентство "Рес" замглаву Юго-Осетпотребнадзора Анну Гаглоеву.
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Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Южной Осетии достигло 85. Выздоровели 84 человека.
Южная Осетия продлила ограничения на пересечение границы с Россией до 31 июля. Принятые меры не распространяются на граждан республики, возвращающихся по специально разработанному графику через консульский отдел МИД в республику. Также полностью закрыты пункты пропуска с Грузией. При этом 25 мая в республике начал работать общественный транспорт, открылись кафе, рестораны, детские развлекательные центры, спортивные объекты, библиотеки, гостиницы и санатории.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Южная ОсетияГрузияВ мире
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