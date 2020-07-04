В больнице в Южной Осетии лечится один пациент с коронавирусом

"В инфекционном отделении Республиканского многопрофильного центра в Цхинвале на утро 4 июля симптоматическое лечение проходит один из оставшихся пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19, все остальные пациенты выздоровели и выписаны из больницы", - цитирует агентство "Рес" замглаву Юго-Осетпотребнадзора Анну Гаглоеву.