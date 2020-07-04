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В Крым пришла аномальная жара до 38 градусов
Аномально жаркая погода с дневными температурами до плюс 38 градусов установилась на Крымском полуострове на ближайшие четыре дня, сообщил крымский... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T14:47
республика крым
общество
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республика крым
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
республика крым, общество

В Крым пришла аномальная жара до 38 градусов

14:47 04.07.2020
2325
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДевушка прыгает с пирса на пляже в Ялте
Девушка прыгает с пирса на пляже в Ялте
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Девушка прыгает с пирса на пляже в Ялте. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Аномально жаркая погода с дневными температурами до плюс 38 градусов установилась на Крымском полуострове на ближайшие четыре дня, сообщил крымский гидрометцентр.
"С 4 по 8 июля в Крыму ожидается аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. Максимальные температуры воздуха достигнут 33-38 градусов", - говорится в сообщении гидрометцентра.
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В ведомстве уточнили, что наиболее жаркая погода будет в степных и предгорных районах полуострова, на побережье и в горах будет прохладнее: днем - 26-31 градусов, ветер северо-восточный, умеренный. Синоптики ожидают 5-8 июля в Крыму чрезвычайную пожарную опасность.
8012511
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