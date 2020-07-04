https://ria.ru/20200704/1573890591.html
В Крым пришла аномальная жара до 38 градусов
Аномально жаркая погода с дневными температурами до плюс 38 градусов установилась на Крымском полуострове на ближайшие четыре дня, сообщил крымский... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T14:47
2020-07-04T14:47
республика крым
общество
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https://ria.ru/20200703/1573827988.html
1
республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572688172_0:0:3382:1903_1400x0_80_0_0_82b95a199e8d2ee1800d63674688006c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, общество