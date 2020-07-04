В Крым пришла аномальная жара до 38 градусов

"С 4 по 8 июля в Крыму ожидается аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. Максимальные температуры воздуха достигнут 33-38 градусов", - говорится в сообщении гидрометцентра.

В ведомстве уточнили, что наиболее жаркая погода будет в степных и предгорных районах полуострова, на побережье и в горах будет прохладнее: днем - 26-31 градусов, ветер северо-восточный, умеренный. Синоптики ожидают 5-8 июля в Крыму чрезвычайную пожарную опасность.