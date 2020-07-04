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Число случаев заражения коронавирусом в Омане превысило 45 тысяч
Число случаев заражения коронавирусом в Омане превысило 45 тысяч, за сутки выявлено более тысячи заражений, сообщает министерство здравоохранения султаната. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T14:41
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353
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коронавирус covid-19, оман, в мире

Число случаев заражения коронавирусом в Омане превысило 45 тысяч

14:41 04.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Омане превысило 45 тысяч, за сутки выявлено более тысячи заражений, сообщает министерство здравоохранения султаната.
По данным министерства, за последние сутки в стране выявлены 1177 новых зараженных. Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Омане достигло 45 106, выздоровели 26 968 человек, скончались 203.
Отмечается, что среди новых инфицированных 969 гражданин Омана и 208 иностранцев.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,8 миллиона случаев заражения, свыше 521 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ОманВ мире
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