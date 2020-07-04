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В Красноярске ликвидировали пожар в кафе
Пожар кровли кафе в гостиничном комплексе в Красноярске ликвидирован, сообщает пресс-служба управления МЧС по Красноярскому краю. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T14:41
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
красноярск
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, красноярск, происшествия

В Красноярске ликвидировали пожар в кафе

14:41 04.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРаботник пожарной охраны
Работник пожарной охраны
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КРАСНОЯРСК, 4 июл - РИА Новости. Пожар кровли кафе в гостиничном комплексе в Красноярске ликвидирован, сообщает пресс-служба управления МЧС по Красноярскому краю.
Ранее сообщалось о возгорании в гостиничном комплексе "Каштак" кровли отдельно стоящего кафе на площади 80 квадратных метров. Во время пожара никто не пострадал.
"Пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что на месте работали 22 человека и 6 единиц техники.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайКрасноярскПроисшествия
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