В Британии отказались от кокосовой продукции, сделанной с помощью обезьян

Сообщается, что зоозащитники PETA провели расследование и выяснили, что в Таиланде диких свинохвостых макак ловят и на специальных фермах обучают собирать с деревьев кокосы. Чтобы обезьяны не сбежали, их приковывают цепями к старым шинам либо держат в маленьких клетках, которые почти не превышают по размеру их тело. Приматам также вырывают зубы, чтобы они не кусались.