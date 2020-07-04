Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200704/1573890400.html
В Британии отказались от кокосовой продукции, сделанной с помощью обезьян
Несколько сетей супермаркетов в Великобритании отказались от продажи кокосовой продукции, произведенной при помощи "рабского труда обезьян", сообщает газета... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T14:40
великобритания
таиланд
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/99928/01/999280133_0:63:2048:1215_1400x0_80_0_0_e96346bac3fda84d806ff5d681963fab.jpg
https://ria.ru/20181112/1532626054.html
6
великобритания
таиланд
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Дрессированные макаки помогают людям собирать урожай кокосов
Свинохвостые макаки помогают жителям одной из провинций на юге Таиланда собирать кокосы. Перед тем как приступить к работе, животные проходят обучение у дрессировщика в специальной школе для обезьян.
2020-07-04T14:40
true
PT1M10S
https://cdn25.img.ria.ru/images/99928/01/999280133_0:63:2048:1215_1400x0_80_0_0_e96346bac3fda84d806ff5d681963fab.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/99928/01/999280133_0:0:2048:1536_1400x0_80_0_0_4e7baac3e64cb54d906d1301c94b8c7f.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/99928/01/999280133_116:0:1652:1536_1400x0_80_0_0_5ac6d876a00215b717a7b2fb810652a0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
великобритания, таиланд, в мире

В Британии отказались от кокосовой продукции, сделанной с помощью обезьян

14:40 04.07.2020
919
© Фото : Parque Nacional Isla del CocoКокосовые пальмы
Кокосовые пальмы
© Фото : Parque Nacional Isla del Coco
Кокосовые пальмы. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Несколько сетей супермаркетов в Великобритании отказались от продажи кокосовой продукции, произведенной при помощи "рабского труда обезьян", сообщает газета Telegraph со ссылкой на азиатский филиал международной Организации по борьбе за права животных (PETA).
Ряд крупных сетей супермаркетов в Великобритании, среди которых Waitrose, Ocado, Co-op и Boots, убрали с полок своих магазинов продукцию, для производства которой использовали плененных в Таиланде диких обезьян.
Сообщается, что зоозащитники PETA провели расследование и выяснили, что в Таиланде диких свинохвостых макак ловят и на специальных фермах обучают собирать с деревьев кокосы. Чтобы обезьяны не сбежали, их приковывают цепями к старым шинам либо держат в маленьких клетках, которые почти не превышают по размеру их тело. Приматам также вырывают зубы, чтобы они не кусались.
"Waitrose & Partners поддерживает цель PETA покончить с использованием обезьяньего труда в кокосовой промышленности. В рамках нашей политики по защите животных мы обязались никогда не продавать продукты, полученные c использованием обезьяньего труда", - заявил менеджер компании Джон Грегсон, отвечающий за вопросы, связанные со здоровьем и сельским хозяйством.
Как сообщает газета, подобным методом сбора кокосов пользовались ведущие тайские компании-поставщики кокосовой продукции.
Французский модельер Жан-Поль Готье. Архивное фото
12 ноября 2018, 16:28
Модельер Жан-Поль Готье отказался от использования натурального меха
20372034
Обсудить 6
ВеликобританияТаиландВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал требования России к Украине неприемлемыми
Девушка прыгает с пирса на пляже в Ялте
В Крым пришла аномальная жара до 38 градусов
Ракетные двигатели РД-180
США получили замену российским двигателям РД-180
На Украине прошли акции в поддержку обвиняемых в убийстве Шеремета
Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии
СМИ: американские дипломаты покинут Саудовскую Аравию
Сотрудники полиции в США
В штате Вашингтон автомобиль въехал в протестующих
Житель индийского штата Махараштра Шанкар Кураде носит золотую защитную маску на фоне распространения коронавируса
Индиец носит защитную маску из золота за четыре тысячи долларов
Здание Министерства иностранных дел России
МИД: разведка США участвует в наркоторговле
Пара во время сна
Названы самые опасные позы для сна
Здание МИД России
МИД назвал возмутительным решение суда Лондона по золоту Венесуэлы
Певица Марина Абросимова (МакSим)
Появилось фото певицы МакSим после долгой реабилитации
Амурский тигр
В Цюрихе тигрица загрызла сотрудницу зоопарка
Автомобили коммунальных служб проводят аэрацию воздуха в Москве
Городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме
Люди на набережной в Берлине
Названы причины низкой смертности от коронавируса в Германии
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Совфеде объяснили, почему Крым не нуждается в признании Турцией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:32Аналитики сравнили, как меняется спрос россиян на мыло
03:31Вернувшуюся из карантина девушку напугала "картошка-мутант"
03:31Моряков перепишут в ходе Всероссийской переписи населения на берегу
03:25В Мексике число жертв коронавируса в Мексике превысило 30 тысяч
03:24Трамп принял авиационный парад в честь Дня независимости США
03:17Врач: тотальный карантин из-за COVID-19 разрушит систему здравоохранения
03:01Подписаны контракты с туристами, которые полетят на "Союзе" в 2021 году
02:59Конгрессмен: источник утечки ложных данных о России и талибах не найдут
02:34В Австрии застрелили просителя убежища из России
02:21В Красноярском крае человек погиб из-за падения деревьев
02:19Трамп надеется, что вакцина от COVID появится "задолго до конца года"
02:18Эксперт рассказал, когда не стоит заключать брачный договор
02:16Трамп назвал США победителями фашизма и коммунизма
02:13Трамп вновь пообещал наказать КНР за пандемию коронавируса
02:04Запуск ракеты Electron компании Rocket Lab оказался неудачным
02:02Агроном рассказала, в каких случаях борщевик может быть полезным
02:02МКС уклонилась от обломка ступени ракеты "Протон"
01:52Трамп празднует День независимости США с медиками и полицейскими
01:31Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
01:21В Баку локализовали пожар на фабрике, пострадали шесть человек
Лента новостейМолния