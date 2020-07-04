https://ria.ru/20200704/1573890321.html
Городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме
Городские службы продолжают работать в усиленном режиме из-за непогоды в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T14:36
2020-07-04T14:36
михаил леус
петр бирюков
москва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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михаил леус, петр бирюков, москва
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости.
Городские службы продолжают работать в усиленном режиме из-за непогоды в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус
сообщил РИА Новости, что в Москве
в субботу ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди с грозами и градом.
"За минувшие сутки в некоторых районах столицы выпало до 60% от месячной нормы осадков. Коммунальные службы города принимали все необходимые меры для оперативного устранения скоплений воды, в том числе по обращениям жителей, крупных происшествий не допущено, все системы жизнеобеспечения города работали в штатном режиме", - сообщил Бирюков.
По его словам, в субботу в столице ожидаются осадки до 30 миллиметров. На улицах города работают 300 бригад численностью около 1 000 человек и 270 единиц техники. Организованы дежурства в местах возможных подтоплений, на вылетных магистралях и на остановках общественного транспорта для оперативной ликвидации скоплений воды.
Заместитель мэра призвал москвичей быть внимательнее при нахождении на улице: не укрываться от непогоды под деревьями и рекламными щитами и не парковать вблизи них автомобили.