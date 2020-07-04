Городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Городские службы продолжают работать в усиленном режиме из-за непогоды в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Городские службы продолжают работать в усиленном режиме из-за непогоды в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что в Москве в субботу ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди с грозами и градом.

"За минувшие сутки в некоторых районах столицы выпало до 60% от месячной нормы осадков. Коммунальные службы города принимали все необходимые меры для оперативного устранения скоплений воды, в том числе по обращениям жителей, крупных происшествий не допущено, все системы жизнеобеспечения города работали в штатном режиме", - сообщил Бирюков.

По его словам, в субботу в столице ожидаются осадки до 30 миллиметров. На улицах города работают 300 бригад численностью около 1 000 человек и 270 единиц техники. Организованы дежурства в местах возможных подтоплений, на вылетных магистралях и на остановках общественного транспорта для оперативной ликвидации скоплений воды.