Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200704/1573890036.html
В Австралии при крушении вертолета погибли ребенок и взрослый
Мужчина и девочка погибли, другой взрослый и ребенок получили серьезные ранения в результате крушения вертолета в австралийском штате Западная Австралия,... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T14:27
западная австралия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/147985/13/1479851361_0:167:1600:1067_1400x0_80_0_0_ec07c37fd37edf4a82f1b42404d6fd96.jpg
https://ria.ru/20200501/1570849680.html
западная австралия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/147985/13/1479851361_0:167:1600:1067_1400x0_80_0_0_ec07c37fd37edf4a82f1b42404d6fd96.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/147985/13/1479851361_104:0:1527:1067_1400x0_80_0_0_1cd30dd09adb364f8d15d0abedfad351.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/147985/13/1479851361_282:0:1349:1067_1400x0_80_0_0_b7442c6c7394e3ac3319d3084575a59f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
западная австралия, в мире

В Австралии при крушении вертолета погибли ребенок и взрослый

14:27 04.07.2020
241
© Flickr / D. MillerВертолет Robinson R44
Вертолет Robinson R44
© Flickr / D. Miller
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Мужчина и девочка погибли, другой взрослый и ребенок получили серьезные ранения в результате крушения вертолета в австралийском штате Западная Австралия, сообщает полиция округа Кимберли.
Правоохранители отметили, что вертолет упал в пригороде населенного пункта Брум. Полицейских вызвали на место происшествия в 14.35 по местному времени (09.35 мск).
"К сожалению, в результате крушения погибли взрослый мужчина и девочка, которой, предположительно, было 11 лет. (Еще - ред.) один взрослый и ребенок остаются в больнице, каждый из них - в критическом состоянии", - говорится в заявлении полиции округа в Facebook.
Канал ABC отмечает, что пилот вертолета скончался на месте от полученных ран, девочка, которая была на пассажирском месте, умерла в больнице.
Австралийское бюро безопасности на транспорте (ATSB) заявило, что займется расследованием аварии. По данным ведомства, упал вертолет Robinson R44.
Вертолет
1 мая, 08:37
В горах Южной Кореи упал спасательный вертолет с семью людьми
001401
Обсудить 0
Западная АвстралияВ мире
Рекомендуем
Акула
В Австралии мужчина погиб при нападении акулы
Кокосовые пальмы
В Британии отказались от кокосовой продукции, сделанной с помощью обезьян
Нигерия
В Нигерии при опрокидывании лодки погибли пять человек
Автомобили коммунальных служб проводят аэрацию воздуха в Москве
Городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме
Контейнерная зона в Узбекистане
В Узбекистане умер еще один пациент с коронавирусом
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент Таджикистана подписал поправки о штрафах за отсутствие масок
Скорая помощь в Пекине, КНР
В Китае с начала года 120 человек погибли или пропали из-за наводнений
Здание Государственной Думы РФ в Москве
В Госдуму внесли проект о пенсиях работников спасательных служб
На Украине прошли акции в поддержку обвиняемых в убийстве Шеремета
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Число случаев заражения коронавирусом в Омане превысило 45 тысяч
Амурский тигр
В Цюрихе тигрица загрызла сотрудницу зоопарка
Работник пожарной охраны
В Красноярске ликвидировали пожар в кафе
Иранский полицейский
В Иране на электростанции произошел пожар
Ситуация в Тегеране
В Иране локализовали пожар на электростанции
Машина полиции Германии
Мужчина залез на собор в Баварии ради селфи, но упал и получил травмы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:32Аналитики сравнили, как меняется спрос россиян на мыло
03:31Вернувшуюся из карантина девушку напугала "картошка-мутант"
03:31Моряков перепишут в ходе Всероссийской переписи населения на берегу
03:25В Мексике число жертв коронавируса в Мексике превысило 30 тысяч
03:24Трамп принял авиационный парад в честь Дня независимости США
03:17Врач: тотальный карантин из-за COVID-19 разрушит систему здравоохранения
03:01Подписаны контракты с туристами, которые полетят на "Союзе" в 2021 году
02:59Конгрессмен: источник утечки ложных данных о России и талибах не найдут
02:34В Австрии застрелили просителя убежища из России
02:21В Красноярском крае человек погиб из-за падения деревьев
02:19Трамп надеется, что вакцина от COVID появится "задолго до конца года"
02:18Эксперт рассказал, когда не стоит заключать брачный договор
02:16Трамп назвал США победителями фашизма и коммунизма
02:13Трамп вновь пообещал наказать КНР за пандемию коронавируса
02:04Запуск ракеты Electron компании Rocket Lab оказался неудачным
02:02Агроном рассказала, в каких случаях борщевик может быть полезным
02:02МКС уклонилась от обломка ступени ракеты "Протон"
01:52Трамп празднует День независимости США с медиками и полицейскими
01:31Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
01:21В Баку локализовали пожар на фабрике, пострадали шесть человек
Лента новостейМолния