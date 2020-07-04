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В Узбекистане умер еще один пациент с коронавирусом
Еще один пациент с выявленным коронавирусом COVID-19 скончался в Узбекистане, общее число погибших от пандемии в стране составило 30 человек, сообщает в субботу РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T14:22
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воз
узбекистан
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353
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коронавирус covid-19, воз, узбекистан, в мире

В Узбекистане умер еще один пациент с коронавирусом

14:22 04.07.2020
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© Sputnik / Дильшода РахматоваКонтейнерная зона в Узбекистане
Контейнерная зона в Узбекистане
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Контейнерная зона в Узбекистане. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 4 июл - РИА Новости. Еще один пациент с выявленным коронавирусом COVID-19 скончался в Узбекистане, общее число погибших от пандемии в стране составило 30 человек, сообщает в субботу пресс-служба министерства здравоохранения республики.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру субботы число зарегистрированных случаев выросло до 9,5 тысячи, 29 пациентов скончались, 6251 выздоровел.
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"Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом COVID - 65-летний мужчина, житель Ташкента", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. По данным ведомства, мужчина 1 июля была госпитализирован в тяжелом состоянии в одну из клиник столицы Узбекистана с диагнозом "гипертония, атеросклероз, повторный инсульт", у него был обнаружен новый тип коронавируса. Первый случай инсульта у пациента случился в июне.
"Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался от тромбоэмболии легочной артерии, острой дыхательной и сердечной недостаточности", - добавили в пресс-службе.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,8 миллиона случаев заражения, свыше 521 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗУзбекистанВ мире
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