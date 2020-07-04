В Узбекистане умер еще один пациент с коронавирусом

"Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом COVID - 65-летний мужчина, житель Ташкента", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. По данным ведомства, мужчина 1 июля была госпитализирован в тяжелом состоянии в одну из клиник столицы Узбекистана с диагнозом "гипертония, атеросклероз, повторный инсульт", у него был обнаружен новый тип коронавируса. Первый случай инсульта у пациента случился в июне.