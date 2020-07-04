В Китае с начала года 120 человек погибли или пропали из-за наводнений

По состоянию на 3 июля из-за случившихся с начала года наводнений в 26 регионах страны ущерб понесли 19,38 миллиона человек, 121 человек погиб или пропал без вести, прямой экономический ущерб составил 41,64 миллиарда юаней (около 5,9 миллиарда долларов).

Вместе с тем ведомство отметило, что если сравнивать данные первых шести месяцев этого года и средние показатели за аналогичный период последних пяти лет, то количество жителей, понесших ущерб из-за наводнений в этом году, сократилось на 46%. Число погибших и пропавших без вести сократилось на 51%, количество разрушенных зданий и объем прямого экономического ущерба уменьшились на 80% и 46% соответственно.