https://ria.ru/20200704/1573889797.html
В Китае с начала года 120 человек погибли или пропали из-за наводнений
Более 120 человек погибли или пропали без веси в Китае из-за наводнений с начала 2020 года, еще почти 875 тысяч человек были эвакуированы из опасных районов,... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T14:20
2020-07-04T14:20
китай
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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китай, в мире
ПЕКИН, 4 июл – РИА Новости.
Более 120 человек погибли или пропали без веси в Китае
из-за наводнений с начала 2020 года, еще почти 875 тысяч человек были эвакуированы из опасных районов, сообщает в субботу издание "Жэньминь жибао"
со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям КНР.
По состоянию на 3 июля из-за случившихся с начала года наводнений в 26 регионах страны ущерб понесли 19,38 миллиона человек, 121 человек погиб или пропал без вести, прямой экономический ущерб составил 41,64 миллиарда юаней (около 5,9 миллиарда долларов).
Наводнения разрушили 17 тысяч жилых домов и других построек, пострадали 1,56 миллиона гектаров сельскохозяйственных земель.
Вместе с тем ведомство отметило, что если сравнивать данные первых шести месяцев этого года и средние показатели за аналогичный период последних пяти лет, то количество жителей, понесших ущерб из-за наводнений в этом году, сократилось на 46%. Число погибших и пропавших без вести сократилось на 51%, количество разрушенных зданий и объем прямого экономического ущерба уменьшились на 80% и 46% соответственно.