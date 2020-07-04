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В Китае с начала года 120 человек погибли или пропали из-за наводнений
Более 120 человек погибли или пропали без веси в Китае из-за наводнений с начала 2020 года, еще почти 875 тысяч человек были эвакуированы из опасных районов,... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T14:20
китай
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китай, в мире

В Китае с начала года 120 человек погибли или пропали из-за наводнений

14:20 04.07.2020
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© AP Photo / Ng Han GuanСкорая помощь в Пекине, КНР
Скорая помощь в Пекине, КНР
© AP Photo / Ng Han Guan
Скорая помощь в Пекине, КНР. Архивное фото
ПЕКИН, 4 июл – РИА Новости. Более 120 человек погибли или пропали без веси в Китае из-за наводнений с начала 2020 года, еще почти 875 тысяч человек были эвакуированы из опасных районов, сообщает в субботу издание "Жэньминь жибао" со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям КНР.
По состоянию на 3 июля из-за случившихся с начала года наводнений в 26 регионах страны ущерб понесли 19,38 миллиона человек, 121 человек погиб или пропал без вести, прямой экономический ущерб составил 41,64 миллиарда юаней (около 5,9 миллиарда долларов).
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Наводнения разрушили 17 тысяч жилых домов и других построек, пострадали 1,56 миллиона гектаров сельскохозяйственных земель.
Вместе с тем ведомство отметило, что если сравнивать данные первых шести месяцев этого года и средние показатели за аналогичный период последних пяти лет, то количество жителей, понесших ущерб из-за наводнений в этом году, сократилось на 46%. Число погибших и пропавших без вести сократилось на 51%, количество разрушенных зданий и объем прямого экономического ущерба уменьшились на 80% и 46% соответственно.
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