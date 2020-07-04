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В Томской области ликвидировали пожар в деревянном храме XIX века
Пожар в деревянной церкви XIX века в Томской области потушен, сообщает МЧС России. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T14:18
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
зоркальцево
томская область
происшествия
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зоркальцево
томская область
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), зоркальцево, томская область, происшествия

В Томской области ликвидировали пожар в деревянном храме XIX века

14:18 04.07.2020
806
© Фото : МЧС РоссииПожар в Томской области
Пожар в Томской области
© Фото : МЧС России
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Пожар в деревянной церкви XIX века в Томской области потушен, сообщает МЧС России.
Ранее сообщалось, что деревянная православная церковь XIX века в селе Зоркальцево Томской области в субботу практически полностью сгорела. Пожар удалось локализовать на площади 250 квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано в 12.21 мск.
"В 14.08 (мск) полная ликвидация", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЗоркальцевоТомская областьПроисшествия
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