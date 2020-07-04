https://ria.ru/20200704/1573889754.html
В Томской области ликвидировали пожар в деревянном храме XIX века
Пожар в деревянной церкви XIX века в Томской области потушен, сообщает МЧС России. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T14:18
2020-07-04T14:18
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
зоркальцево
томская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/04/1573887450_0:120:1280:840_1400x0_80_0_0_0a7b8f0268ff2bbdfc5ce60ad89e928c.jpg
https://ria.ru/20200704/1573887858.html
1
зоркальцево
томская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/04/1573887450_0:120:1280:840_1400x0_80_0_0_0a7b8f0268ff2bbdfc5ce60ad89e928c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/04/1573887450_0:0:1280:960_1400x0_80_0_0_c222b20217ffbb639c9d47a86f46b1aa.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/04/1573887450_160:0:1120:960_1400x0_80_0_0_1957c69ada4577e8edf792dd385c16d9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), зоркальцево, томская область, происшествия