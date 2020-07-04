На Украине прошли акции в поддержку обвиняемых в убийстве Шеремета

КИЕВ, 4 июл – РИА Новости. Акции в поддержку обвиняемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета прошли в ряде городов Украины, сообщает в субботу издание "Суспільне" ("Общественное").
Ранее замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что дело об убийстве Шеремета - одно из сложнейших в истории страны, поскольку оно тщательного готовилось.
"В центре Киеве устроили акцию в поддержку подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета - Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь", - пишет издание. По его данным, "среди участников - родные подозреваемых, общественные деятели, волонтеры, военные, представители националистических организаций". В парке Шевченко устроили концерт, люди держат в руках плакаты с надписями "Хватит лжи", "Когда начнут искать настоящих убийц?", "200 дней лжи", сообщает издание.
В декабре 2019 года глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Три человека были задержаны. Основной версией убийства следствие назвало дестабилизацию социально-политической ситуации в стране. Позже адвокат одного из подозреваемых Андрея Антоненко Леонид Маслов сообщил о смене формулировки подозрения по данному делу, согласно которой организаторами убийства считаются неустановленные лица, которые действовали по личным мотивам. Позже адвокат подозреваемой Яны Дугарь Николай Ореховский заявил, что досудебное расследование по делу об убийстве Шеремета завершено.
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около 10 лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".