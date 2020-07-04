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В Ингушетии 18 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации
Восемнадцать пациентов с коронавирусом в Ингушетии находятся в реанимации, четверо из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T14:11
2020-07-04T14:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика ингушетия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика ингушетия
НАЛЬЧИК, 4 июл – РИА Новости.
Восемнадцать пациентов с коронавирусом в Ингушетии
находятся в реанимации, четверо из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 3112 случаев заболевания коронавирусом, скончались 69 человек, в том числе муфтий республики.
"Всего госпитализировано 147 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 66, из них 18 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая четырех человек, подключенных к аппаратам ИВЛ", - говорится в сообщении.
По данным штаба, за сутки в республике выявлено 26 новых случаев коронавируса, всего COVID-19 в регионе диагностировали у 3138 человек. Выздоровели 2494 человека.
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 7256 человек, остается под наблюдением 291 человек, в том числе 144 – в условиях самоизоляции на дому.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.