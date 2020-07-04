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В Крыму за сутки умер один больной COVID-19
Один госпитализированный с коронавирусной инфекцией пациент скончался в Крыму за последние сутки, в целом с начала эпидемии это 31 случай на полуострове,... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T14:09
сергей аксенов (политик)
республика крым
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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сергей аксенов (политик), республика крым, общество

В Крыму за сутки умер один больной COVID-19

14:09 04.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Один госпитализированный с коронавирусной инфекцией пациент скончался в Крыму за последние сутки, в целом с начала эпидемии это 31 случай на полуострове, сообщается на сайте регионального минздрава.
"Умерло: 31", - сообщается в инфографике на сайте минздрава региона в субботу, где сутками ранее скончавшимися значились 30 пациентов с момента начала эпидемии. Смерть от COVID-19 подтверждена у 11 пациентов, сообщает ведомство.
По данным главы региона Сергея Аксенова, которые он обнародовал в соцсети "Вконтакте", за 3 июля на территории Крыма подтверждено 11 новых случаев коронавирусной инфекции, все инфицированные госпитализированы. При этом число проведенных тестов за сутки составило 1994. Общее число инфицированных с начала года в республике достигло 723, за весь период выздоровело 565 человек, 120 продолжают лечение.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Сергей Аксенов (политик)Республика КрымОбщество
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