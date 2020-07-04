В Крыму за сутки умер один больной COVID-19

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Один госпитализированный с коронавирусной инфекцией пациент скончался в Крыму за последние сутки, в целом с начала эпидемии это 31 случай на полуострове, сообщается на сайте регионального минздрава.
"Умерло: 31", - сообщается в инфографике на сайте минздрава региона в субботу, где сутками ранее скончавшимися значились 30 пациентов с момента начала эпидемии. Смерть от COVID-19 подтверждена у 11 пациентов, сообщает ведомство.
По данным главы региона Сергея Аксенова, которые он обнародовал в соцсети "Вконтакте", за 3 июля на территории Крыма подтверждено 11 новых случаев коронавирусной инфекции, все инфицированные госпитализированы. При этом число проведенных тестов за сутки составило 1994. Общее число инфицированных с начала года в республике достигло 723, за весь период выздоровело 565 человек, 120 продолжают лечение.
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