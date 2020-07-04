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СМИ: американские дипломаты покинут Саудовскую Аравию
Десятки американских дипломатов и их семьи в субботу покинут Саудовскую Аравию на фоне резкого роста случаев заражения коронавирусом в королевстве, сообщает... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T14:09
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
саудовская аравия
эр-рияд (город)
сша
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11
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саудовская аравия
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сша
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, саудовская аравия, эр-рияд (город), сша, в мире

СМИ: американские дипломаты покинут Саудовскую Аравию

14:09 04.07.2020
37938
© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии
Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в фотобанк
Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Десятки американских дипломатов и их семьи в субботу покинут Саудовскую Аравию на фоне резкого роста случаев заражения коронавирусом в королевстве, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По их данным, госдепартамент на прошлой неделе разрешил покинуть страну всему неэкстренному персоналу. Ожидается, что в ближайшие недели ещё больше дипломатов покинут Саудовскую Аравию, сообщает издание.
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
3 июля, 23:00Распространение нового коронавируса
Число заболевших COVID-19 в Саудовской Аравии превысило 200 тысяч человек
По словам представителей США, по крайней мере 30 сотрудников посольства США в Эр-Рияде - в основном не американцы - заразились коронавирусом, несмотря на то что с марта в основном работали из дома. В июне от коронавируса скончался водитель посольства, позже члену семьи одного из дипломатов отказали в неотложной медицинской помощи в одной из больниц, и посольству пришлось вмешаться, сообщает издание.
В прошлом месяце комитет Палаты представителей США по иностранным делам получил сообщение, в котором некто высказывал опасения по поводу того, как власти Саудовской Аравии справляются с пандемией, после чего комитет связался с госдепом, сообщают источники. Как утверждает издание, некоторые американские дипломаты также обеспокоены тем, что власти скрывают настоящие масштабы вспышки и, возможно, серьезно занижают количество случаев COVID-19.
Ранее сообщалось, что число заболевших коронавирусом в Саудовской Аравии превысило 200 тысяч. Несмотря на неослабевающий прирост числа больных коронавирусом, Саудовская Аравия начала постепенно ослаблять ограничительные меры в конце мая, разрешив внутренние полеты и перемещения между провинциями. В стране вновь начали работать мечети.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
334610249
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Саудовская АравияЭр-Рияд (город)СШАВ мире
Популярные комментарии
Коронавирус или вывесили флаг ЛГБТ на своём посольстве? :)
4 июля, 14:26
Александр И
1100010
На родине видимо меньше болеют.. )
4 июля, 14:18
Андрей Дашков
560000
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