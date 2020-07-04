СМИ: американские дипломаты покинут Саудовскую Аравию

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Десятки американских дипломатов и их семьи в субботу покинут Десятки американских дипломатов и их семьи в субботу покинут Саудовскую Аравию на фоне резкого роста случаев заражения коронавирусом в королевстве, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, госдепартамент на прошлой неделе разрешил покинуть страну всему неэкстренному персоналу. Ожидается, что в ближайшие недели ещё больше дипломатов покинут Саудовскую Аравию, сообщает издание.

По словам представителей США , по крайней мере 30 сотрудников посольства США в Эр-Рияде - в основном не американцы - заразились коронавирусом, несмотря на то что с марта в основном работали из дома. В июне от коронавируса скончался водитель посольства, позже члену семьи одного из дипломатов отказали в неотложной медицинской помощи в одной из больниц, и посольству пришлось вмешаться, сообщает издание.

В прошлом месяце комитет Палаты представителей США по иностранным делам получил сообщение, в котором некто высказывал опасения по поводу того, как власти Саудовской Аравии справляются с пандемией, после чего комитет связался с госдепом, сообщают источники. Как утверждает издание, некоторые американские дипломаты также обеспокоены тем, что власти скрывают настоящие масштабы вспышки и, возможно, серьезно занижают количество случаев COVID-19.

Ранее сообщалось, что число заболевших коронавирусом в Саудовской Аравии превысило 200 тысяч. Несмотря на неослабевающий прирост числа больных коронавирусом, Саудовская Аравия начала постепенно ослаблять ограничительные меры в конце мая, разрешив внутренние полеты и перемещения между провинциями. В стране вновь начали работать мечети.