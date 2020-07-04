Число случаев заражения коронавирусом в Румынии превысило 28,5 тысячи

Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу

КИШИНЕВ, 4 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 416, до 28582, всего с начала пандемии умер 1731 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.

Ранее власти страны сообщали о 28166 случаях заражения, 1708 из которых стали летальными.

"На сегодня в Румынии подтверждено 28582 случая заражения коронавирусом. Всего в Румынии умер 1731 человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.

При этом власти отмечают, что более 20,8 тысячи пациентов вылечились и были выписаны из больниц.

В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной готовности, который будет действовать до 17 июля. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 10,8 миллиона случаев заражения, свыше 521 тысячи человек скончались.