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Распространение нового коронавируса
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Число случаев заражения коронавирусом в Румынии превысило 28,5 тысячи
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 416, до 28582, всего с начала пандемии умер 1731 человек, сообщил телеканал Digi... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T14:06
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353
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коронавирус covid-19, румыния, в мире

Число случаев заражения коронавирусом в Румынии превысило 28,5 тысячи

14:06 04.07.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
КИШИНЕВ, 4 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 416, до 28582, всего с начала пандемии умер 1731 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.
Ранее власти страны сообщали о 28166 случаях заражения, 1708 из которых стали летальными.
"На сегодня в Румынии подтверждено 28582 случая заражения коронавирусом. Всего в Румынии умер 1731 человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.
При этом власти отмечают, что более 20,8 тысячи пациентов вылечились и были выписаны из больниц.
В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной готовности, который будет действовать до 17 июля. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,8 миллиона случаев заражения, свыше 521 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РумынияВ мире
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