https://ria.ru/20200704/1573889306.html
Число случаев заражения коронавирусом в Румынии превысило 28,5 тысячи
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 416, до 28582, всего с начала пандемии умер 1731 человек, сообщил телеканал Digi... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T14:06
2020-07-04T14:06
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
румыния
в мире
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, румыния, в мире
КИШИНЕВ, 4 июл - РИА Новости.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии
за сутки выросло на 416, до 28582, всего с начала пандемии умер 1731 человек, сообщил телеканал Digi 24
со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.
Ранее власти страны сообщали о 28166 случаях заражения, 1708 из которых стали летальными.
"На сегодня в Румынии подтверждено 28582 случая заражения коронавирусом. Всего в Румынии умер 1731 человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.
При этом власти отмечают, что более 20,8 тысячи пациентов вылечились и были выписаны из больниц.
В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной готовности, который будет действовать до 17 июля. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 10,8 миллиона случаев заражения, свыше 521 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.