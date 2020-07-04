https://ria.ru/20200704/1573889249.html
В Нигерии при опрокидывании лодки погибли пять человек
Пять человек погибли, 16 выжили и были спасены в результате крушения лодки в штате Лагос на юге Нигерии, сообщает местное издание Nigerian Tribune со ссылкой на РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T14:03
2020-07-04T14:03
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лагос, нигерия, в мире
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости.
Пять человек погибли, 16 выжили и были спасены в результате крушения лодки в штате Лагос
на юге Нигерии
, сообщает местное издание Nigerian Tribune
со ссылкой на власти.
По данным управления водных путей штата Лагос (LASWA), небольшое пассажирское судно Lalek Marine вместимостью не более 20 человек в пятницу вечером направлялась в город Икороду, расположенный на северо-востоке штата. Лодка не смогла достигнуть пункта назначения, потерпев крушение недалеко от него.
"Более 20 пассажиров, предположительно, были на борту лодки, которую постигла злая участь... Спасательные работы начались в субботу утром... Пока спасены 16 пассажиров, один из них находится в критическом состоянии, подтверждена смерть пятерых", - приводит издание выдержку из заявления ведомства.
Власти штата выразили соболезнования семьям погибших.