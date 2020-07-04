В Нигерии при опрокидывании лодки погибли пять человек

По данным управления водных путей штата Лагос (LASWA), небольшое пассажирское судно Lalek Marine вместимостью не более 20 человек в пятницу вечером направлялась в город Икороду, расположенный на северо-востоке штата. Лодка не смогла достигнуть пункта назначения, потерпев крушение недалеко от него.