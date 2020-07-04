В Белоруссии выявили 273 новых случая заражения коронавирусом

"Зарегистрированы 63 270 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 059 299 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 418 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.