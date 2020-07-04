Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200704/1573889214.html
В Белоруссии выявили 273 новых случая заражения коронавирусом
Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 273 до 63 270, скончались еще шесть пациентов, всего умерших 418, РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T14:02
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
александр лукашенко
воз
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570498457_0:0:3167:1782_1400x0_80_0_0_ca3b331786b5a3ec7cdb3a12fc3e172a.jpg
https://ria.ru/20200703/1573864015.html
1
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570498457_0:0:3167:1782_1400x0_80_0_0_ca3b331786b5a3ec7cdb3a12fc3e172a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570498457_436:0:3167:2048_1400x0_80_0_0_fadfda233850087a48632c2f27f7e78f.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570498457_825:0:2873:2048_1400x0_80_0_0_88c4a751a6e3b3e0c3b9cd1c3877fff8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, александр лукашенко, воз, белоруссия, в мире

В Белоруссии выявили 273 новых случая заражения коронавирусом

14:02 04.07.2020
416
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске. Архивное фото
МИНСК, 4 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 273 до 63 270, скончались еще шесть пациентов, всего умерших 418, сообщила в субботу пресс-служба минздрава республики.
Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал 973, но в последнее время наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 300. На пятницу число выявленных случаев COVID-19 достигло 62 997, в том числе сообщалось о 412 умерших. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг заявил, что республика уже одержала победу над коронавирусной инфекцией, хотя по-прежнему не снижает градус борьбы с ней.
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
3 июля, 17:15Распространение нового коронавируса
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 62 997
"Зарегистрированы 63 270 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 059 299 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 418 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.
В минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 50 669 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,7 миллиона случаев заражения, свыше 517 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
201421
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Александр ЛукашенкоВОЗБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Число случаев заражения коронавирусом в Румынии превысило 28,5 тысячи
Полевой госпиталь в США
Суточный прирост заболевших COVID-19 в США третий день превышает 50 тысяч
Нигерия
В Нигерии при опрокидывании лодки погибли пять человек
Сотрудники скорой помощи работают с пассажирами рейса, прибывшего из Тайланда. Аэропорт Цюриха, Швейцария
В Швейцарии выявили 97 новых случаев заражения коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал требования России к Украине неприемлемыми
Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии
СМИ: американские дипломаты покинут Саудовскую Аравию
Люди на набережной в Берлине
Названы причины низкой смертности от коронавируса в Германии
На Украине прошли акции в поддержку обвиняемых в убийстве Шеремета
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и глава Чечни Рамзан Кадыров во время встречи в Минске
Кадыров заявил, что гордится дружбой между Белоруссией и Чечней
Контейнерная зона в Узбекистане
В Узбекистане умер еще один пациент с коронавирусом
Кокосовые пальмы
В Британии отказались от кокосовой продукции, сделанной с помощью обезьян
Медик у машины скорой помощи
В Крыму за сутки умер один больной COVID-19
Здание Государственной думы РФ
Правительство внесло проекты по общественным самоуправлениям
Карета скорой помощи в Канаде
Число зараженных коронавирусом в Канаде превысило 105 тысяч
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
Флорида побила очередной рекорд по заболеваемости COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:32Аналитики сравнили, как меняется спрос россиян на мыло
03:31Вернувшуюся из карантина девушку напугала "картошка-мутант"
03:31Моряков перепишут в ходе Всероссийской переписи населения на берегу
03:25В Мексике число жертв коронавируса в Мексике превысило 30 тысяч
03:24Трамп принял авиационный парад в честь Дня независимости США
03:17Врач: тотальный карантин из-за COVID-19 разрушит систему здравоохранения
03:01Подписаны контракты с туристами, которые полетят на "Союзе" в 2021 году
02:59Конгрессмен: источник утечки ложных данных о России и талибах не найдут
02:34В Австрии застрелили просителя убежища из России
02:21В Красноярском крае человек погиб из-за падения деревьев
02:19Трамп надеется, что вакцина от COVID появится "задолго до конца года"
02:18Эксперт рассказал, когда не стоит заключать брачный договор
02:16Трамп назвал США победителями фашизма и коммунизма
02:13Трамп вновь пообещал наказать КНР за пандемию коронавируса
02:04Запуск ракеты Electron компании Rocket Lab оказался неудачным
02:02Агроном рассказала, в каких случаях борщевик может быть полезным
02:02МКС уклонилась от обломка ступени ракеты "Протон"
01:52Трамп празднует День независимости США с медиками и полицейскими
01:31Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
01:21В Баку локализовали пожар на фабрике, пострадали шесть человек
Лента новостейМолния