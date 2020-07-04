Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200704/1573889131.html
Суточный прирост заболевших COVID-19 в США третий день превышает 50 тысяч
Более 52,1 тысячи случаев заражения коронавирусом зафиксированы в США за последние сутки, еще более 600 человек скончались, сообщает Университет Джонса... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T17:41
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569380325_0:149:3113:1900_1400x0_80_0_0_6fd5d604feade5d48728f77def503513.jpg
https://ria.ru/20200704/1573887404.html
Им, незатейливым, не флаг ЛГБТ а флаг SOS вывешивать надо.
11
Да нету никакого вируса. Отвлекают внимание от попрания прав чернокожих афроамериканских негров. Жизнь всё расставит по своим местам.
10
2
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569380325_0:149:3113:1900_1400x0_80_0_0_6fd5d604feade5d48728f77def503513.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569380325_191:0:2922:2048_1400x0_80_0_0_a61cea7735bfb6e82ece5937cff5339f.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569380325_533:0:2581:2048_1400x0_80_0_0_de942719de0fa23e1e8a8ade2640f510.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, сша, в мире

Суточный прирост заболевших COVID-19 в США третий день превышает 50 тысяч

14:00 04.07.2020 (обновлено: 17:41 04.07.2020)
1558
© РИА Новости / СтрингерПолевой госпиталь в США
Полевой госпиталь в США
© РИА Новости / Стрингер
Полевой госпиталь в США. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Более 52,1 тысячи случаев заражения коронавирусом зафиксированы в США за последние сутки, еще более 600 человек скончались, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за последние 24 часа в стране зафиксировали 52 104 случая заражения, скончался еще 631 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19. Днем ранее эти показатели составляли 52,2 тысячи и 635 соответственно.
Медицинский работник возле кровати пациента в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Вчера, 12:39Распространение нового коронавируса
Ученый предупредил о последствиях коронавируса для организма
Таким образом, суточный прирост случаев коронавирусной инфекции в Штатах уже третий день подряд превышает отметку в 50 тысяч. Второго июля Университет Джонса Хопкинса сообщал о приросте в 50,6 тысячи случаев заражений, третьего — о рекордном показателе 52,2 тысячи.
По информации Университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 2 795 163 случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 129 тысяч человек. Выздоровели более 790 тысяч заразившихся.
Во всем мире, как сообщает университет, зарегистрировали свыше 11 миллионов заразившихся и более 525 тысяч летальных исходов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
3141510111
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СШАВ мире
Популярные комментарии
Им, незатейливым, не флаг ЛГБТ а флаг SOS вывешивать надо.
4 июля, 14:40
Александр И
820001
Да нету никакого вируса. Отвлекают внимание от попрания прав чернокожих афроамериканских негров. Жизнь всё расставит по своим местам.
4 июля, 15:21
Naum Vygodsky
360001
Рекомендуем
Люди на набережной в Берлине
Названы причины низкой смертности от коронавируса в Германии
Житель индийского штата Махараштра Шанкар Кураде носит золотую защитную маску на фоне распространения коронавируса
Индиец носит защитную маску из золота за четыре тысячи долларов
Певица Марина Абросимова (МакSим)
Появилось фото певицы МакSим после долгой реабилитации
Медики
Двое детей заразились коронавирусом в Пензенской области
Фонтаны, парки и дворцы: Петергоф вновь открылся для посетителей
Фонтаны, парки и дворцы: "Петергоф" вновь открылся для посетителей
Сотрудник лаборатории
В Австралии изолировали жителей девяти домов из-за вспышки COVID-19
Пара во время сна
Названы самые опасные позы для сна
Ракетные двигатели РД-180
США получили замену российским двигателям РД-180
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Адвокат Ефремова оценил версию об эпилепсии артиста
Мороженое Радуга
Глава Союза женщин России объяснила жалобу Путину на мороженое "Радуга"
Маска и антисептик: как выпускники сдают ЕГЭ в условиях пандемии
Маска и антисептик: как выпускники сдают ЕГЭ в условиях пандемии
Здание Министерства иностранных дел России
МИД: разведка США участвует в наркоторговле
Отдыхающие на пляже в Нью-Йорке
Новый удар по США. Темпы заражения ускоряются и грозят катастрофой
Автомобиль Следственного комитета России
СК запросил разрешение возбудить уголовные дела против трех судей
Российский триколор на палубе парусника Херсонес в Крыму
Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:33Group-IB: многие хакеры во время пандемии проявили этику
03:32Аналитики сравнили, как меняется спрос россиян на мыло
03:31Вернувшуюся из карантина девушку напугала "картошка-мутант"
03:31Моряков перепишут в ходе Всероссийской переписи населения на берегу
03:25В Мексике число жертв коронавируса в Мексике превысило 30 тысяч
03:24Трамп принял авиационный парад в честь Дня независимости США
03:17Врач: тотальный карантин из-за COVID-19 разрушит систему здравоохранения
03:01Подписаны контракты с туристами, которые полетят на "Союзе" в 2021 году
02:59Конгрессмен: источник утечки ложных данных о России и талибах не найдут
02:34В Австрии застрелили просителя убежища из России
02:21В Красноярском крае человек погиб из-за падения деревьев
02:19Трамп надеется, что вакцина от COVID появится "задолго до конца года"
02:18Эксперт рассказал, когда не стоит заключать брачный договор
02:16Трамп назвал США победителями фашизма и коммунизма
02:13Трамп вновь пообещал наказать КНР за пандемию коронавируса
02:04Запуск ракеты Electron компании Rocket Lab оказался неудачным
02:02Агроном рассказала, в каких случаях борщевик может быть полезным
02:02МКС уклонилась от обломка ступени ракеты "Протон"
01:52Трамп празднует День независимости США с медиками и полицейскими
01:31Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Лента новостейМолния