https://ria.ru/20200704/1573889131.html
Суточный прирост заболевших COVID-19 в США третий день превышает 50 тысяч
Более 52,1 тысячи случаев заражения коронавирусом зафиксированы в США за последние сутки, еще более 600 человек скончались, сообщает Университет Джонса... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T14:00
2020-07-04T17:41
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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https://ria.ru/20200704/1573887404.html
Александр И
Им, незатейливым, не флаг ЛГБТ а флаг SOS вывешивать надо.
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Naum Vygodsky
Да нету никакого вируса. Отвлекают внимание от попрания прав чернокожих афроамериканских негров. Жизнь всё расставит по своим местам.
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сша
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, сша, в мире
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости.
Более 52,1 тысячи случаев заражения коронавирусом зафиксированы в США
за последние сутки, еще более 600 человек скончались, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за последние 24 часа в стране зафиксировали 52 104 случая заражения, скончался еще 631 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19. Днем ранее эти показатели составляли 52,2 тысячи и 635 соответственно.
Таким образом, суточный прирост случаев коронавирусной инфекции в Штатах уже третий день подряд превышает отметку в 50 тысяч. Второго июля Университет Джонса Хопкинса сообщал о приросте в 50,6 тысячи случаев заражений, третьего — о рекордном показателе 52,2 тысячи.
По информации Университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 2 795 163 случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 129 тысяч человек. Выздоровели более 790 тысяч заразившихся.
Во всем мире, как сообщает университет, зарегистрировали свыше 11 миллионов заразившихся и более 525 тысяч летальных исходов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.