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Распространение нового коронавируса
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В Швейцарии выявили 97 новых случаев заражения коронавирусом
В Швейцарии выявлено 97 новых случаев COVID-19 за последние сутки, всего с начала эпидемии заболели 32 198 человек, заявили в субботу в Федеральном офисе... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T13:59
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коронавирус covid-19, швейцария, в мире

В Швейцарии выявили 97 новых случаев заражения коронавирусом

13:59 04.07.2020
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© AP Photo / Keystone/Eddy RischСотрудники скорой помощи работают с пассажирами рейса, прибывшего из Тайланда. Аэропорт Цюриха, Швейцария
Сотрудники скорой помощи работают с пассажирами рейса, прибывшего из Тайланда. Аэропорт Цюриха, Швейцария
© AP Photo / Keystone/Eddy Risch
ЖЕНЕВА, 4 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. В Швейцарии выявлено 97 новых случаев COVID-19 за последние сутки, всего с начала эпидемии заболели 32 198 человек, заявили в субботу в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.
По данным на 4 июля за сутки в стране было зарегистрировано 97 новых заражений (в пятницу – 134). Таким образом, общее число заболевших составило 32 198 человек, всего скончались 1686 человек.
Всего с начала эпидемии было проведено 624 396 тестов на COVID-19. За прошедшие сутки – 10 113 тестов (в пятницу – 15 178). В среднем вирус был найден в 6,2% случаев.
С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID-19 в середине марта. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров. Вторая фаза смягчений началась 11 мая. Открылись все магазины, с рядом ограничений возобновили работу рестораны и бары, частично снят запрет на въезд на территорию Швейцарии из стран ЕС.
С 28 мая разрешено открытие храмов всех конфессий, можно собираться группами не более 30 человек. Третья фаза стартовала 6 июня. Разрешены массовые мероприятия с участием менее 300 человек, снимаются ограничения на посещение ресторанов, открылись бары, дискотеки, рынки, СПА, общественные бассейны, а также развлекательная инфраструктура. С 15 июня Швейцария открыла границы для граждан Евросоюза, ЕАСТ и Великобритании. С 22 июня разрешено проводить массовые мероприятия с участием до 1 тысячи человек.
В связи с ростом числа заболевших в последнюю неделю власти страны решили ввести с 6 июля обязательное ношение масок в общественном транспорте.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ШвейцарияВ мире
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