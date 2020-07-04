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Правительство внесло проекты по общественным самоуправлениям
Кабмн РФ внес в Госдуму пакет проектов, регулирующих деятельность территориальных общественных самоуправлений (ТОС) и их поддержку органами местного... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T13:53
россия
госдума рф
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общество
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россия, госдума рф, правительство рф, общество

Правительство внесло проекты по общественным самоуправлениям

13:53 04.07.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Кабмн РФ внес в Госдуму пакет проектов, регулирующих деятельность территориальных общественных самоуправлений (ТОС) и их поддержку органами местного самоуправления, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
"Законопроектом предлагается наделить органы местного самоуправления поселений, муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением, внутригородских районов правом оказывать поддержку ТОС", - говорится в первом документе.
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Его авторы отмечают, что моментом учреждения ТОС считается принятие уполномоченным органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования решение.
"Предлагается также установить, что субъекты Российской Федерации и муниципальные образования вправе оказывать ТОС, осуществляющим деятельность без регистрации в качестве юридического лица, поддержку за счет бюджетных ассигнований соответственно бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов", - говорится в документе.
Вторым законопроектом предлагается определить, что действующее в качестве юридического лица ТОС является некоммерческой корпоративной организацией. При этом ТОС может осуществлять приносящую доход деятельность, только непосредственно связанную с решением вопросов местного значения. Закрепляется также право ТОС действовать на основании типового устава.
Согласно законопроекту, гражданин вправе входить и выходить из ТОС по месту своего жительства без согласия других его участников, уведомив об этом самоуправление.
"Устанавливается запрет на реорганизацию ТОС в форме преобразования, а также на возможность его участия в учреждении юридических лиц, за исключением участия в ассоциациях (союзах) ТОС", - говорится в документе.
В случае ликвидации ТОС, его имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, указанные в уставе ТОС, за исключением государственного или муниципального имущества, переданного ему во временное владение и пользование. Неиспользованные субсидии, полученные ТОС из бюджета РФ, подлежат возврату, сообщают авторы документа.
Они отмечают, что принятие законопроектов не потребует дополнительных расходов из средств бюджета РФ.
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