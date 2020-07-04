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В Петербурге открылся съезд партии "Родина"
Партия "Родина" открыла шестой отчетно-выборный съезд в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T13:50
партия родина
алексей журавлев
госдума рф
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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партия родина, алексей журавлев , госдума рф, политика

В Петербурге открылся съезд партии "Родина"

13:50 04.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСъезд политической партии "Родина"
Съезд политической партии Родина
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Съезд политической партии "Родина". Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Партия "Родина" открыла шестой отчетно-выборный съезд в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
Планируется, что председатель партии, депутат Госдумы Алексей Журавлев выступит с докладом, посвященным оценке актуальной политической ситуации в стране и мире, а также подведению итогов деятельности партии за прошедший год. Кроме того, экономист, председатель совета партии по экономике и бизнесу Михаил Хазин представит свой анализ социально-экономического положения и перспектив его развития.
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Пресс-служба партии добавила, что ключевой темой съезда станет обнародование новой социально-политической доктрины партии - интеграционного регионализма. Таким образом будет дан старт осенней избирательной кампании партии в субъектах РФ и подготовке к предстоящим выборам депутатов Госдумы VIII созыва. "Родина" планирует идти на выборы и бороться за голоса избирателей как партия российских регионов.
Делегатам съезда также предстоит переизбрать и обновить руководящие органы партии и принять ряд других важных организационных решений.
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Партия РодинаАлексей ЖуравлевГосдума РФПолитика
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