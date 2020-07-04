В Петербурге открылся съезд партии "Родина"

Пресс-служба партии добавила, что ключевой темой съезда станет обнародование новой социально-политической доктрины партии - интеграционного регионализма. Таким образом будет дан старт осенней избирательной кампании партии в субъектах РФ и подготовке к предстоящим выборам депутатов Госдумы VIII созыва. "Родина" планирует идти на выборы и бороться за голоса избирателей как партия российских регионов.