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В Японии из-за ливневых дождей погиб человек
Один человек погиб, 15 находятся критическом состоянии, девять числятся пропавшими без вести после вызванных ливнями наводнений и оползней на юго-западе Японии, РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T13:44
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япония
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кагосима (префектура), кумамото (префектура), япония, в мире

В Японии из-за ливневых дождей погиб человек

13:44 04.07.2020
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© AP Photo / Mark BakerЯпония
Япония
© AP Photo / Mark Baker
Япония. Архивное фото
ТОКИО, 4 июл - РИА Новости. Один человек погиб, 15 находятся критическом состоянии, девять числятся пропавшими без вести после вызванных ливнями наводнений и оползней на юго-западе Японии, сообщил телеканал NHK на основании сводных данных с мест.
В доме престарелых в префектуре Кумамото на юго-западе страны были обнаружены 14 человек без сознания в критическом состоянии. Как минимум в 11 местах произошли оползни.
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В префектурах Кумамото и Кагосима была объявлена эвакуация для 320 тысяч человек. В результате ливневых дождей в некоторых районах выпало до 400 миллиметров осадков. С мест сообщают об обрушении мостов и жилых домов, в результате разлива реки в префектуре Кумамото несколько населенных пунктов оказались под водой. Спасатели и военные с вертолетов эвакуируют людей с крыш домов – в некоторых местах вода залила вторые этажи зданий. Из-за того что вышедшие из берегов реки сорвали телекоммуникационные провода, некоторые населенные пункты оказались без связи, что затрудняет установление масштабов бедствия.
В район бедствия, помимо полиции и пожарной охраны, которая в Японии выполняет функции службы спасения и скорой помощи, в район направлены 10 тысяч военных сил самообороны Японии.
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Кагосима (префектура)Кумамото (префектура)ЯпонияВ мире
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