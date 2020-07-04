В Японии из-за ливневых дождей погиб человек

В доме престарелых в Японии нашли тела 14 человек

В доме престарелых в Японии нашли тела 14 человек

В район бедствия, помимо полиции и пожарной охраны, которая в Японии выполняет функции службы спасения и скорой помощи, в район направлены 10 тысяч военных сил самообороны Японии.