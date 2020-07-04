В Японии из-за ливневых дождей погиб человек

В доме престарелых в префектуре Кумамото на юго-западе страны были обнаружены 14 человек без сознания в критическом состоянии. Как минимум в 11 местах произошли оползни.
В префектурах Кумамото и Кагосима была объявлена эвакуация для 320 тысяч человек. В результате ливневых дождей в некоторых районах выпало до 400 миллиметров осадков. С мест сообщают об обрушении мостов и жилых домов, в результате разлива реки в префектуре Кумамото несколько населенных пунктов оказались под водой. Спасатели и военные с вертолетов эвакуируют людей с крыш домов – в некоторых местах вода залила вторые этажи зданий. Из-за того что вышедшие из берегов реки сорвали телекоммуникационные провода, некоторые населенные пункты оказались без связи, что затрудняет установление масштабов бедствия.
В район бедствия, помимо полиции и пожарной охраны, которая в Японии выполняет функции службы спасения и скорой помощи, в район направлены 10 тысяч военных сил самообороны Японии.