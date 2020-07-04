Двое детей заразились коронавирусом в Пензенской области

"Оперативная ситуация на 4 июля. Случаев подтвержденной COVID-19 — 5268. Новых выявленных — 75. Пациенты-дети: 17 лет; один год. География: Пенза — 59, Шемышейский район — пять, Никольский район — два, Бессоновский район — три, Лунинский район — три, Пензенский район — три", — написала Черемушкина в своем телеграм-канале.