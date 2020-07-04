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Двое детей заразились коронавирусом в Пензенской области
Двое детей есть в числе 75 новых пациентов с коронавирусом в Пензенской области, общее число зараженных в регионе достигло 5268 человек, сообщила... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T17:49
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, пензенская область, общество

Двое детей заразились коронавирусом в Пензенской области

13:32 04.07.2020 (обновлено: 17:49 04.07.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедики
Медики
© РИА Новости / Валерий Мельников
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САРАТОВ, 4 июл — РИА Новости. Двое детей есть в числе 75 новых пациентов с коронавирусом в Пензенской области, общее число зараженных в регионе достигло 5268 человек, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
"Оперативная ситуация на 4 июля. Случаев подтвержденной COVID-19 — 5268. Новых выявленных — 75. Пациенты-дети: 17 лет; один год. География: Пенза — 59, Шемышейский район — пять, Никольский район — два, Бессоновский район — три, Лунинский район — три, Пензенский район — три", — написала Черемушкина в своем телеграм-канале.
В области скончались 46 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 4910.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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