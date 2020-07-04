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Group-IB фиксировала атаки на столичный портал до проекта пропусков
Международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак, Group-IB фиксировала атаки на портал госуслуг Москвы до запуска проекта цифровых... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T13:30
илья сачков
москва
московская область (подмосковье)
group-ib
технологии
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/113117/95/1131179595_0:0:3076:1731_1400x0_80_0_0_4393f634a2a4cec46b590bce1efa9a15.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
илья сачков, москва, московская область (подмосковье), group-ib, технологии, общество

Group-IB фиксировала атаки на столичный портал до проекта пропусков

13:30 04.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Кибербезопасность. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак, Group-IB фиксировала атаки на портал госуслуг Москвы до запуска проекта цифровых пропусков, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор и основатель компании Илья Сачков.
"За несколько дней до того, как цифровые пропуска запустили, на городской московский портал были атаки, и в день его открытия это привело к замедлению его работы", - рассказал Сачков.
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"Что касается портала "Госуслуги", мы не занимаемся их безопасностью на данный момент, за это отвечает Минсвязи. Но мы видели появление фишинговых сайтов, ботов, которые атаковали "Госуслуги" как DDoS-атаки (отказ в обслуживании)", - добавил он.
С 15 апреля для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте необходимо было получить специальные цифровые пропуска. Для их получения необходимо было зарегистрироваться на портале мэра и правительства Москвы, после чего заполнить форму на получение пропуска. С 9 июня в столице был снят пропускной режим.
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Илья СачковМоскваМосковская область (Подмосковье)Group-IBТехнологииОбщество
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