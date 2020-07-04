Group-IB фиксировала атаки на столичный портал до проекта пропусков

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак, Group-IB фиксировала атаки на портал госуслуг Москвы до запуска проекта цифровых пропусков, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор и основатель компании Илья Сачков.
"За несколько дней до того, как цифровые пропуска запустили, на городской московский портал были атаки, и в день его открытия это привело к замедлению его работы", - рассказал Сачков.
"Что касается портала "Госуслуги", мы не занимаемся их безопасностью на данный момент, за это отвечает Минсвязи. Но мы видели появление фишинговых сайтов, ботов, которые атаковали "Госуслуги" как DDoS-атаки (отказ в обслуживании)", - добавил он.
С 15 апреля для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте необходимо было получить специальные цифровые пропуска. Для их получения необходимо было зарегистрироваться на портале мэра и правительства Москвы, после чего заполнить форму на получение пропуска. С 9 июня в столице был снят пропускной режим.
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