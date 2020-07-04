Кадыров заявил, что гордится дружбой между Белоруссией и Чечней

По словам Кадырова, "братская Беларусь празднует День независимости, который также считается официальной датой освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков".

Кадыров поблагодарил Александра Лукашенко, который, по его словам, "всегда готов к сотрудничеству " и выразил уверенность, что экономические, спортивные и культурные связи с Белоруссией "будут нарастать с каждым днём".