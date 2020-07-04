Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200704/1573888374.html
Кадыров заявил, что гордится дружбой между Белоруссией и Чечней
Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил народ Белоруссии с Днем независимости и заявил, что гордится дружбой Чечни с Белоруссией. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T13:26
россия
чеченская республика (чечня)
александр лукашенко
рамзан кадыров
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/150553/16/1505531641_0:51:665:425_1400x0_80_0_0_31531e3afeaf170a44bd7b00d8e10146.jpg
https://ria.ru/20200704/1573881141.html
2
россия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/150553/16/1505531641_0:51:665:425_1400x0_80_0_0_31531e3afeaf170a44bd7b00d8e10146.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/150553/16/1505531641_0:0:665:500_1400x0_80_0_0_4d84ab81a09f9dbf36bef8992c707051.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/150553/16/1505531641_81:0:585:504_1400x0_80_0_0_3de3f257e583832af3ddb1cd0a3c7a79.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, чеченская республика (чечня), александр лукашенко, рамзан кадыров, белоруссия

Кадыров заявил, что гордится дружбой между Белоруссией и Чечней

13:26 04.07.2020
2038
© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко и глава Чечни Рамзан Кадыров во время встречи в Минске
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и глава Чечни Рамзан Кадыров во время встречи в Минске
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и глава Чечни Рамзан Кадыров во время встречи в Минске. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 4 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил народ Белоруссии с Днем независимости и заявил, что гордится дружбой Чечни с Белоруссией.
День независимости в Белоруссии отмечается 3 июля.
По словам Кадырова, "братская Беларусь празднует День независимости, который также считается официальной датой освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков".
"Я искренне поздравляю Александра Лукашенко и белорусский народ с национальным праздником... Я горд напомнить, что между Беларусью и субъектом России, Чеченской Республикой, сложились дружеские и деловые отношения", - написал Кадыров в своем Telegrаm-канале.
Он подчеркнул, что Россию и Белоруссию связывают крепкие экономические, культурные и гуманитарные узы, и в этом большая заслуга лидеров двух стран - Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 09:03
Лукашенко отметил важность для Белоруссии прочных отношений с США
Кадыров поблагодарил Александра Лукашенко, который, по его словам, "всегда готов к сотрудничеству " и выразил уверенность, что экономические, спортивные и культурные связи с Белоруссией "будут нарастать с каждым днём".
3151005
Обсудить 2
РоссияЧеченская республика (Чечня)Александр ЛукашенкоРамзан КадыровБелоруссия
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал требования России к Украине неприемлемыми
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Франции Эдуар Филипп во время прогулки по Гавру
Медведев поблагодарил экс-премьера Франции за плодотворное взаимодействие
Люди на набережной в Берлине
Названы причины низкой смертности от коронавируса в Германии
Яичница
Названы опасности при приготовлении яиц
Начатый вовремя курс комплекса витаминов дает хороший шанс на осень без проблем с иммунитетом.
Кардиолог назвала самый полезный для сердца витамин
Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии
СМИ: американские дипломаты покинут Саудовскую Аравию
Акула
В Австралии мужчина погиб при нападении акулы
Ракетные двигатели РД-180
США получили замену российским двигателям РД-180
Ейск
На Кубани ограничили водоснабжение района из-за аномальной жары
Российский триколор на палубе парусника Херсонес в Крыму
Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым
Девушка прыгает с пирса на пляже в Ялте
В Крым пришла аномальная жара до 38 градусов
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Совфеде объяснили, почему Крым не нуждается в признании Турцией
Издание Конституции с новыми поправками в продаже в Москве
В России и за рубежом проходит акция в честь принятия поправок
Директор правового департамента Минобрнауки России Марина Лукашевич
Замглавы Минобрнауки Лукашевич не признала вину в хищении, заявили в ОНК
Танкер Делфи на мели у побережья Одессы
Зеленский потребовал убрать затонувший в Одессе танкер "Делфи"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:33Group-IB: многие хакеры во время пандемии проявили этику
03:32Аналитики сравнили, как меняется спрос россиян на мыло
03:31Вернувшуюся из карантина девушку напугала "картошка-мутант"
03:31Моряков перепишут в ходе Всероссийской переписи населения на берегу
03:25В Мексике число жертв коронавируса в Мексике превысило 30 тысяч
03:24Трамп принял авиационный парад в честь Дня независимости США
03:17Врач: тотальный карантин из-за COVID-19 разрушит систему здравоохранения
03:01Подписаны контракты с туристами, которые полетят на "Союзе" в 2021 году
02:59Конгрессмен: источник утечки ложных данных о России и талибах не найдут
02:34В Австрии застрелили просителя убежища из России
02:21В Красноярском крае человек погиб из-за падения деревьев
02:19Трамп надеется, что вакцина от COVID появится "задолго до конца года"
02:18Эксперт рассказал, когда не стоит заключать брачный договор
02:16Трамп назвал США победителями фашизма и коммунизма
02:13Трамп вновь пообещал наказать КНР за пандемию коронавируса
02:04Запуск ракеты Electron компании Rocket Lab оказался неудачным
02:02Агроном рассказала, в каких случаях борщевик может быть полезным
02:02МКС уклонилась от обломка ступени ракеты "Протон"
01:52Трамп празднует День независимости США с медиками и полицейскими
01:31Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Лента новостейМолния