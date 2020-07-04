Медведев поблагодарил экс-премьера Франции за плодотворное взаимодействие

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Франции Эдуар Филипп во время прогулки по Гавру. Архивное фото

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Франции Эдуар Филипп во время прогулки по Гавру

Утром в пятницу Эдуар Филипп, занимавший должность главы правительства Франции с 2017 года, подал в отставку. Его место занял Жан Кастекс , занимавший ранее пост мэра города Прад.

"Уважаемый господин Филипп, в связи с завершением вашей деятельности на посту премьер-министра Французской Республики хотел бы поблагодарить вас за плодотворное взаимодействие и активную работу", - сказал Медведев.

Он отметил, что высоко оценивает личный вклад бывшего премьера в развитие дружественных отношений с Россией, продвижение крупных совместных проектов в энергетике, образовании и других отраслях. Медведев также выразил уверенность, что дальнейшее расширение практического взаимодействия и создание благоприятных условий для новых предпринимательских инициатив отвечают интересам России и Франции.

"С теплотой вспоминаю наши конструктивные переговоры в июне 2019 года в Гавре, мэром которого вы вновь избраны. Как мы с вами договаривались, буду рад принять вас в моем родном Санкт-Петербурге и продолжить наше общение", - сказал Медведев.