https://ria.ru/20200704/1573888230.html
Медведев поблагодарил экс-премьера Франции за плодотворное взаимодействие
Зампред Совбеза РФ, председатель попечительского совета фонда "Сколково" Дмитрий Медведев поблагодарил экс-премьера Франции Эдуара Филиппа за плодотворное... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T13:17
2020-07-04T13:17
жан кастекс
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эдуар филипп
дмитрий медведев
франция
политика
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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жан кастекс, россия, эдуар филипп, дмитрий медведев, франция, политика
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости.
Зампред Совбеза РФ, председатель попечительского совета фонда "Сколково" Дмитрий Медведев
поблагодарил экс-премьера Франции Эдуара Филиппа
за плодотворное взаимодействие, сообщает секретариат Медведева.
Утром в пятницу Эдуар Филипп, занимавший должность главы правительства Франции с 2017 года, подал в отставку. Его место занял Жан Кастекс
, занимавший ранее пост мэра города Прад.
"Уважаемый господин Филипп, в связи с завершением вашей деятельности на посту премьер-министра Французской Республики хотел бы поблагодарить вас за плодотворное взаимодействие и активную работу", - сказал Медведев.
Он отметил, что высоко оценивает личный вклад бывшего премьера в развитие дружественных отношений с Россией, продвижение крупных совместных проектов в энергетике, образовании и других отраслях. Медведев также выразил уверенность, что дальнейшее расширение практического взаимодействия и создание благоприятных условий для новых предпринимательских инициатив отвечают интересам России и Франции.
"С теплотой вспоминаю наши конструктивные переговоры в июне 2019 года в Гавре, мэром которого вы вновь избраны. Как мы с вами договаривались, буду рад принять вас в моем родном Санкт-Петербурге и продолжить наше общение", - сказал Медведев.
Он также выразил надежду, что Филипп будет и впредь уделять внимание укреплению российско-французского сотрудничества.