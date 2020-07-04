Названы причины низкой смертности от коронавируса в Германии

"В южноевропейских странах люди пожилого возраста более интегрированы, часто проживают в одном доме с другими членами семьи. Следовательно, если хотя бы один член семьи заразился, то риск передачи вируса другим возрастает, а пожилые люди подвержены высокому риску смерти", — заметил эпидемиолог.