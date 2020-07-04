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Распространение нового коронавируса
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Названы причины низкой смертности от коронавируса в Германии
Профессор университетского медицинского комплекса "Шарите" в Берлине и Гарвардского университета Тобиас Курт объяснил статистику смертности от коронавируса в... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T17:51
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
гарвардский университет
воз
германия
берлин (город)
в мире
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Как только у Германии земли хватает, чтобы родственники не жили под одной крышей...у нас "Свердловы_Троцкие" обещали землю, так и не дали. На природные ресурсы России, вообще можно было построить "одноэтажную Россию"...
52
А причём здесь земля или природные ресурсы? "Снимите" квартиру и будет вам счастье. Как в Германии.
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германия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, гарвардский университет, воз, германия, берлин (город), в мире

Названы причины низкой смертности от коронавируса в Германии

13:15 04.07.2020 (обновлено: 17:51 04.07.2020)
213969
© РИА Новости / Николай Филяков / Перейти в фотобанкЛюди на набережной в Берлине
Люди на набережной в Берлине
© РИА Новости / Николай Филяков
Перейти в фотобанк
Люди на набережной в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Профессор университетского медицинского комплекса "Шарите" в Берлине и Гарвардского университета Тобиас Курт объяснил статистику смертности от коронавируса в Германии.
В стране официально насчитывается 108 смертей от COVID-19 в пересчете на один миллион населения. Это один из самых низких показателей в мире.
Медицинский работник возле кровати пациента в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
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"У нас было время подготовиться к эпидемии. Наша система здравоохранения и так была хорошо подготовлена, но мы укрепили ее еще сильнее", — заявил Курт в интервью РБК.
Профессор также заметил, что немецким властям удалось быстро снизить темпы распространения вируса на ранней стадии эпидемии, что позволило избежать заражения пожилых людей.
По мнению ученого, низкая смертность от коронавируса в Германии связана с особенностью культуры и устройства общества. В частности, несколько поколений немцев редко живут в одном доме с другими членами семьи.

"В южноевропейских странах люди пожилого возраста более интегрированы, часто проживают в одном доме с другими членами семьи. Следовательно, если хотя бы один член семьи заразился, то риск передачи вируса другим возрастает, а пожилые люди подвержены высокому риску смерти", — заметил эпидемиолог.

Согласно статистике ВОЗ, всего в мире насчитывается свыше 10,5 миллиона инфицированных, как минимум 512 тысяч скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Гарвардский университетВОЗГерманияБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
Как только у Германии земли хватает, чтобы родственники не жили под одной крышей...у нас "Свердловы_Троцкие" обещали землю, так и не дали. На природные ресурсы России, вообще можно было построить "одноэтажную Россию"...
4 июля, 13:30
Анатолий Булгарин
29010121
А причём здесь земля или природные ресурсы? "Снимите" квартиру и будет вам счастье. Как в Германии.
4 июля, 13:53
ННиколай
26010217
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