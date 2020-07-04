https://ria.ru/20200704/1573888106.html
На Кубани ограничили водоснабжение района из-за аномальной жары
Водоснабжение Ейского района Краснодарского края ограничили до шести часов в сутки для экономии из-за аномальной жары, сообщает ГУП КК "Кубаньводкомплекс". РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T13:05
2020-07-04T13:05
погода
ейский район
ейск
краснодарский край
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, ейский район, ейск, краснодарский край