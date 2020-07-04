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На Кубани ограничили водоснабжение района из-за аномальной жары
Водоснабжение Ейского района Краснодарского края ограничили до шести часов в сутки для экономии из-за аномальной жары, сообщает ГУП КК "Кубаньводкомплекс". РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T13:05
погода
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погода, ейский район, ейск, краснодарский край

На Кубани ограничили водоснабжение района из-за аномальной жары

13:05 04.07.2020
1017
© РИА Новости / Виталий ТимкивЕйск
Ейск
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Ейск. Архивное фото
СОЧИ, 4 июл – РИА Новости. Водоснабжение Ейского района Краснодарского края ограничили до шести часов в сутки для экономии из-за аномальной жары, сообщает ГУП КК "Кубаньводкомплекс".
В Ейском районе Кубани установилась очень жаркая погода, власти отмечают аномально высокие температуры. Днем воздух прогревается более чем до 30 градусов и не остывает ниже 25 градусов ночью. Это стало причиной дефицита холодной воды.
"ГУП КК "Кубаньводкомплекс" вынужден ввести режим экономии холодной воды… РЭУ "Ейский групповой водопровод" переходит на график подачи воды", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в период с 09:00 до 20:00 и с 23:00 до 06:00 подача холодной воды абонентам в городе Ейск и Ейском районе будет осуществляться со сниженным давлением.
Гроза
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