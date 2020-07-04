СК запросил разрешение возбудить уголовные дела против трех судей

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин просит разрешения на возбуждение уголовных дел в отношении трех бывших судей, сообщает Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС).
Согласно российскому законодательству, судьи, даже покинув должность, остаются спецсубъектами, дело против них может возбудить только председатель Следственного комитета, а на привлечение их в качестве обвиняемых необходимо разрешение коллегии.
СК хочет привлечь к ответственности:
—бывшую судью Арбитражного суда Ростовской области Светлану Мартынову за несколько эпизодов мошенничества и фальсификации доказательств;
—мирового судью Рязанской области в отставке Александра Шкутенко также за мошенничество;
—челябинского судью в отставке Сергея Югова за развратные действия в отношении нескольких несовершеннолетних (по данным местных СМИ, речь идет о двух его племянницах).
За 2019 год в России осудили 17 бывших судей и работников суда, свидетельствует статистика судебного департамента при Верховном суде.