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СК запросил разрешение возбудить уголовные дела против трех судей
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин просит разрешения на возбуждение уголовных дел в отношении трех бывших судей, сообщает Высшая квалификационная... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T15:11
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
рязанская область
происшествия
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рязанская область
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/152974/59/1529745990_170:0:2649:1394_1400x0_80_0_0_2dbce0123fb57a41bdacd8cfc21db2df.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, рязанская область, происшествия

СК запросил разрешение возбудить уголовные дела против трех судей

12:57 04.07.2020 (обновлено: 15:11 04.07.2020)
11606
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин просит разрешения на возбуждение уголовных дел в отношении трех бывших судей, сообщает Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС).
Согласно российскому законодательству, судьи, даже покинув должность, остаются спецсубъектами, дело против них может возбудить только председатель Следственного комитета, а на привлечение их в качестве обвиняемых необходимо разрешение коллегии.
Автомобиль Следственного комитета РФ
17 июня, 15:24
СК возбудил уголовное дело о взятке в отношении бывшего самарского судьи
СК хочет привлечь к ответственности:
бывшую судью Арбитражного суда Ростовской области Светлану Мартынову за несколько эпизодов мошенничества и фальсификации доказательств;
мирового судью Рязанской области в отставке Александра Шкутенко также за мошенничество;
челябинского судью в отставке Сергея Югова за развратные действия в отношении нескольких несовершеннолетних (по данным местных СМИ, речь идет о двух его племянницах).
За 2019 год в России осудили 17 бывших судей и работников суда, свидетельствует статистика судебного департамента при Верховном суде.
Молоточек судьи
24 января, 08:47
В Алтайском крае бывший судья получил срок за посредничество во взятке
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Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинРязанская областьПроисшествия
Популярные комментарии
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4 июля, 12:59
Вениамин Шабалин
2250004
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