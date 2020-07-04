В Якутии тушат пожар, приблизившийся к нефтебазе

ЯКУТСК, 4 июл – РИА Новости. Оперативная группа правительства Якутии находится в поселке Батагай, где тушится лесной пожар, который приблизился к нефтебазе, в настоящее время открытого огня нет, сообщает пресс-служба госкомитета по обеспечению безопасности республики.
Ранее сообщалось, что лесной пожар приблизился на 600 метров к нефтебазе поселка Батагай Верхоянского района Якутии. Кромка пожара остановлена на расстоянии 250 метров от нефтебазы. В пятницу на тушение из Якутска вылетели дополнительные силы "Якутлесресурса", также в район планируется направить Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.
В субботу власти отметили, что оперативная группа правительства во главе с первым зампредом госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики Иннокентием Андросовым доставила в поселок инвентарь и оборудование для тушения.
"Сегодня утром, 4 июля, состоялось заседание КЧС, на котором была обсуждена оперативная обстановка. Для дежурства силы сосредоточены на острове, расположенном напротив поселка Батагай, где сейчас необходимо перекрыть и тушить очаги открытого огня. Ситуацию контролирует группа, в составе которой, помимо местного населения, специалисты ГУП ЖКХ. Что касается нефтебазы, то открытого огня нет. Обстановка контролируется расчетами государственной противопожарной службы РС(Я)", - сообщила пресс-служба.