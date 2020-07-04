В Якутии тушат пожар, приблизившийся к нефтебазе

В субботу власти отметили, что оперативная группа правительства во главе с первым зампредом госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики Иннокентием Андросовым доставила в поселок инвентарь и оборудование для тушения.

"Сегодня утром, 4 июля, состоялось заседание КЧС, на котором была обсуждена оперативная обстановка. Для дежурства силы сосредоточены на острове, расположенном напротив поселка Батагай, где сейчас необходимо перекрыть и тушить очаги открытого огня. Ситуацию контролирует группа, в составе которой, помимо местного населения, специалисты ГУП ЖКХ. Что касается нефтебазы, то открытого огня нет. Обстановка контролируется расчетами государственной противопожарной службы РС(Я)", - сообщила пресс-служба.