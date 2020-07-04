https://ria.ru/20200704/1573887769.html
В Иране за сутки умерли 148 пациентов с коронавирусом
Порядка 150 человек с коронавирусом скончались за сутки в Иране, число жертв приближается к 11,5 тысячи, сообщила официальный представитель минздрава страны... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T12:49
2020-07-04T12:49
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
иран
в мире
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, иран, в мире
ТЕГЕРАН, 4 июл – РИА Новости.
Порядка 150 человек с коронавирусом
скончались за сутки в Иране
, число жертв приближается к 11,5 тысячи, сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари.
В эфире телеканала IRINN
она отметила, что за прошедшие сутки удалось выявить 2449 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 148 человек.
Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, достигло 237 878, жертв – 11 408. При этом на данный момент выздоровели 198 949 человек.
Четырнадцатого июня впервые более чем за два месяца Иран зафиксировал более 100 смертей пациентов с коронавирусом, до этого трёхзначный показатель за сутки последний раз фиксировался 13 апреля, а 29 июня в стране был установлен антирекорд смертности за сутки с самого начала пандемии - скончались 162 человека.
Скачок произошел после того, как в Иране в начале июня наблюдался значительный рост числа заразившихся, который произошел после проведения в стране религиозных мероприятий и открытия точек, в том числе мечетей и ресторанов, с возможным массовым скоплением людей.
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти Ирана решили с 5 июля ввести обязательное ношение масок в неблагоприятных районах страны, общественных и закрытых местах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.