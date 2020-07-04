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Зеленский опроверг давление его офиса на экс-главу Нацбанка Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что со стороны его офиса не оказывалось никакого давления на подавшего в отставку главу Национального банка страны... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T12:41
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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нацбанк украины, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский опроверг давление его офиса на экс-главу Нацбанка Украины

12:41 04.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 4 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что со стороны его офиса не оказывалось никакого давления на подавшего в отставку главу Национального банка страны Якова Смолия, об этом шла речь во время его общения с журналистами во время поездки в Одессу.
Смолий, занимавший должность главы Нацбанка с марта 2018 года, в среду написал заявление об отставке, объяснив это "систематическим политическим давлением" на банк, и подал заявление президенту. Верховная рада Украины по предложению президента Владимира Зеленского в пятницу уволила Смолия с должности главы Нацбанка страны.
"Вы можете и его (Смолия – ред.) лично спросить, было ли давление со стороны офиса президента. Его уже спрашивали, и он сказал, что нет. У нас были реально очень неплохие профессиональные и личные отношения. Я провел уже три большие дискуссионные встречи относительно кандидатуры на должность главы НБУ и получил рекомендации. Все три списка, которые мне были предложены, мы изучаем", - заявил Зеленский в Одессе, отвечая на вопрос о политическом давлении на Смолия. Трансляцию вел Facebook офиса президента.
В пятницу премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что шорт-лист кандидатов на место главы НБУ уже сформирован.
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Нацбанк УкраиныВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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