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https://ria.ru/20200704/1573887404.html
Ученый предупредил о последствиях коронавируса для организма
У части переболевших COVID-19 симптомы не проходят даже через несколько месяцев после выздоровления, заявил РБК профессор Гарвардского университета Тобиас Курт. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T15:00
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, здоровье, здоровье - общество, гарвардский университет, в мире

Ученый предупредил о последствиях коронавируса для организма

12:39 04.07.2020 (обновлено: 15:00 04.07.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновМедицинский работник возле кровати пациента в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Медицинский работник возле кровати пациента в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. У части переболевших COVID-19 симптомы не проходят даже через несколько месяцев после выздоровления, заявил РБК профессор Гарвардского университета Тобиас Курт.

"Есть пациенты, у которых не проявляется никаких симптомов, но есть и те, кто испытывает проблемы (в частности, с легкими). Некоторые молодые люди не могут заниматься спортом даже спустя несколько месяцев после болезни", — пояснил ученый.

Курт подчеркнул, что пока вирус не изучен достаточно подробно, чтобы исследователи смогли с уверенностью сказать, будут ли связанные с ним проблемы со здоровьем хроническими или исчезнут со временем.
Ранее британские врачи рассказали о долгосрочных проблемах со здоровьем у инфицированных вирусом SARS-CoV-2. Так, вылечившиеся пациенты в течение жизни могут страдать от повреждения легких, хронической усталости и расстройств психики и нервной системы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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