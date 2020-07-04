Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200704/1573887346.html
Группы России и США по стратегической стабильности не начали работу
Рабочие группы РФ и США, о создании которых стороны договорились на консультациях в Вене 22 июня, пока не начали работу, сказал РИА Новости замглавы МИД РФ... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T12:37
россия
маршалл биллингсли
сергей рябков
вена
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568352861_0:0:2723:1531_1400x0_80_0_0_49c21a7f208db2b7c384494c4e4f1b28.jpg
https://ria.ru/20200623/1573355581.html
https://ria.ru/20200609/1572712644.html
россия
вена
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568352861_0:0:2723:1531_1400x0_80_0_0_49c21a7f208db2b7c384494c4e4f1b28.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568352861_464:0:2427:1472_1400x0_80_0_0_4409b495c701a69da6835bfb5ed11575.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568352861_322:0:2370:2048_1400x0_80_0_0_161b57fd9d2afb38f57c3f818133d04e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, маршалл биллингсли, сергей рябков, вена, сша, в мире

Группы России и США по стратегической стабильности не начали работу

12:37 04.07.2020
418
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации на Смоленской площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации на Смоленской площади в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации на Смоленской площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Рабочие группы РФ и США, о создании которых стороны договорились на консультациях в Вене 22 июня, пока не начали работу, сказал РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли и замглавы МИД РФ Сергей Рябков провели 22-23 июня в Вене переговоры. Стороны обсудили вопрос продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), который был заключен в 2010 году и истекает в феврале 2021 года, поддержание стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия ДРСМД. На консультациях стороны подтвердили запуск рабочей группы по космосу и ряда других.
Здание Министерства иностранных дел РФ
23 июня, 12:54
МИД не ждет подключения КНР к переговорам по стратегической стабильности
"Пока нет", - сказал Рябков, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, предполагается, что эксперты из столиц будут участвовать в работе этих групп, а не эксперты на уровне постпредств обеих стран при международных организациях в Вене.
"Есть логистические сложности, связанные с сохраняющимися ограничениями на регулярное авиасообщение. Думаю, это все преодолимо", - подчеркнул замминистра.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
9 июня, 20:20
Рябков оценил возможность соглашения с США по стратегической стабильности
211212
Обсудить 0
РоссияМаршалл БиллингслиСергей РябковВенаСШАВ мире
Рекомендуем
Автомобиль полиции на безлюдной улице в Париже
Французского джихадиста приговорили к 30 годам тюрьмы
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД ответили на обвинения в повышении уровня радиации в Северной Европе
Здание МИД России
В МИД объяснили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
В МИД заявили об угрозе развала Договора по открытому небу из-за США
Ракетные двигатели РД-180
США получили замену российским двигателям РД-180
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский опроверг давление его офиса на экс-главу Нацбанка Украины
Медицинский работник возле кровати пациента в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Ученый предупредил о последствиях коронавируса для организма
Здание Министерства иностранных дел России
МИД: разведка США участвует в наркоторговле
Элджей
Киевский суд отменил запрет СБУ на въезд в страну Элджею
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал требования России к Украине неприемлемыми
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД рассказали о реакции на выход США из Договора по открытому небу
Директор правового департамента Минобрнауки России Марина Лукашевич
Замглавы Минобрнауки Лукашевич не признала вину в хищении, заявили в ОНК
Медицинской работник доставляет пациента на каталке в приемное отделение госпиталя Северо Очоа в Мадриде
В Каталонии изолируют район Сегрия из-за роста числа случаев COVID-19
Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии
СМИ: американские дипломаты покинут Саудовскую Аравию
Машина патрульной полиции Украины
В Киеве в массовой драке со стрельбой пострадали три человека
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:33Group-IB: многие хакеры во время пандемии проявили этику
03:32Аналитики сравнили, как меняется спрос россиян на мыло
03:31Вернувшуюся из карантина девушку напугала "картошка-мутант"
03:31Моряков перепишут в ходе Всероссийской переписи населения на берегу
03:25В Мексике число жертв коронавируса в Мексике превысило 30 тысяч
03:24Трамп принял авиационный парад в честь Дня независимости США
03:17Врач: тотальный карантин из-за COVID-19 разрушит систему здравоохранения
03:01Подписаны контракты с туристами, которые полетят на "Союзе" в 2021 году
02:59Конгрессмен: источник утечки ложных данных о России и талибах не найдут
02:34В Австрии застрелили просителя убежища из России
02:21В Красноярском крае человек погиб из-за падения деревьев
02:19Трамп надеется, что вакцина от COVID появится "задолго до конца года"
02:18Эксперт рассказал, когда не стоит заключать брачный договор
02:16Трамп назвал США победителями фашизма и коммунизма
02:13Трамп вновь пообещал наказать КНР за пандемию коронавируса
02:04Запуск ракеты Electron компании Rocket Lab оказался неудачным
02:02Агроном рассказала, в каких случаях борщевик может быть полезным
02:02МКС уклонилась от обломка ступени ракеты "Протон"
01:52Трамп празднует День независимости США с медиками и полицейскими
01:31Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Лента новостейМолния