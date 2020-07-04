Группы России и США по стратегической стабильности не начали работу

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Рабочие группы РФ и США, о создании которых стороны договорились на консультациях в Вене 22 июня, пока не начали работу, сказал РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли и замглавы МИД РФ Сергей Рябков провели 22-23 июня в Вене переговоры. Стороны обсудили вопрос продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), который был заключен в 2010 году и истекает в феврале 2021 года, поддержание стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия ДРСМД. На консультациях стороны подтвердили запуск рабочей группы по космосу и ряда других.
"Пока нет", - сказал Рябков, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, предполагается, что эксперты из столиц будут участвовать в работе этих групп, а не эксперты на уровне постпредств обеих стран при международных организациях в Вене.
"Есть логистические сложности, связанные с сохраняющимися ограничениями на регулярное авиасообщение. Думаю, это все преодолимо", - подчеркнул замминистра.