В Каталонии изолируют район Сегрия из-за роста числа случаев COVID-19

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Власти испанского автономного сообщества Каталония решили ограничить въезд и выезд из района Сегрия, где наблюдается рост числа случаев заражения коронавирусом, сообщил глава каталонского женералитета Ким Торра.
В районе проживает около 209 тысяч человек.
"Мы решили изолировать по периметру Сегрию из-за данных, которые подтверждают значительный рост числа случаев заражения COVID-19. Это непростое решение, которое вступит в действие сегодня в полдень, будут ограничены въезд и выезд из Сегрии", - заявил Торра в ходе пресс-конференции, которая транслировалась аккаунте женералитета в Twitter.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,8 миллиона случаев заражения, свыше 521 тысячи человек скончались.
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