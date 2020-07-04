В Каталонии изолируют район Сегрия из-за роста числа случаев COVID-19

В районе проживает около 209 тысяч человек.

"Мы решили изолировать по периметру Сегрию из-за данных, которые подтверждают значительный рост числа случаев заражения COVID-19. Это непростое решение, которое вступит в действие сегодня в полдень, будут ограничены въезд и выезд из Сегрии", - заявил Торра в ходе пресс-конференции, которая транслировалась аккаунте женералитета в Twitter.