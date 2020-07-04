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В Каталонии изолируют район Сегрия из-за роста числа случаев COVID-19
Власти испанского автономного сообщества Каталония решили ограничить въезд и выезд из района Сегрия, где наблюдается рост числа случаев заражения коронавирусом, РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T12:34
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, ким торра, каталония, воз, в мире

В Каталонии изолируют район Сегрия из-за роста числа случаев COVID-19

12:34 04.07.2020
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкМедицинской работник доставляет пациента на каталке в приемное отделение госпиталя Северо Очоа в Мадриде
Медицинской работник доставляет пациента на каталке в приемное отделение госпиталя Северо Очоа в Мадриде
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в фотобанк
Медицинской работник доставляет пациента на каталке в приемное отделение госпиталя Северо Очоа в Мадриде. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Власти испанского автономного сообщества Каталония решили ограничить въезд и выезд из района Сегрия, где наблюдается рост числа случаев заражения коронавирусом, сообщил глава каталонского женералитета Ким Торра.
В районе проживает около 209 тысяч человек.
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"Мы решили изолировать по периметру Сегрию из-за данных, которые подтверждают значительный рост числа случаев заражения COVID-19. Это непростое решение, которое вступит в действие сегодня в полдень, будут ограничены въезд и выезд из Сегрии", - заявил Торра в ходе пресс-конференции, которая транслировалась аккаунте женералитета в Twitter.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,8 миллиона случаев заражения, свыше 521 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ким ТорраКаталонияВОЗВ мире
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