https://ria.ru/20200704/1573886978.html
Замглавы Минобрнауки Лукашевич не признала вину в хищении, заявили в ОНК
Подозреваемая в хищении 40 миллионов рублей заместитель главы Минобрнауки Марина Лукашевич не признает вину, рассказал РИА Новости ответственный секретарь ОНК... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T12:28
2020-07-04T14:30
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
москва
происшествия
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Сергей Писсов
С премьер-министра и администрации президента начинать надо
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Сергей Писсов
Проверьте её и её родственников на соответствие зарплаты и расходов на жизнь
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), москва, происшествия
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Подозреваемая в хищении 40 миллионов рублей заместитель главы Минобрнауки Марина Лукашевич не признает вину, рассказал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников.
"Члены комиссии посетили Лукашевич в изоляторе временного содержания на Петровке. Она им сказала, что никогда не занималась кражей бюджетных денег и вину свою не признает", — сообщил Мельников.
Ранее в МВД рассказали, что бизнесмен и высокопоставленный чиновник Минобрнауки задержаны по делу о мошенничестве на 40 миллионов рублей. По данным следствия, в 2016 году предпринимательница, получив подряд от министерства, заключила ряд договоров с подконтрольными ИП на выполнение неких работ, при этом у нее не было "намерений выполнять взятые на себя обязательства в полном объеме". Затем заказчику представили результаты выполненных работ, "заведомо не соответствующие условиям договоров", а "приемку осуществлял сообщник подозреваемой, занимавший руководящую должность в ведомстве".
В пятницу в Тверском суде Москвы
РИА Новости сообщили, что следствие ходатайствует об аресте замглавы Минобрнауки Марины Лукашевич. Суд отложил рассмотрение на 6 июля.