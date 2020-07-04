Замглавы Минобрнауки Лукашевич не признала вину в хищении, заявили в ОНК

"Члены комиссии посетили Лукашевич в изоляторе временного содержания на Петровке. Она им сказала, что никогда не занималась кражей бюджетных денег и вину свою не признает", — сообщил Мельников.

Ранее в МВД рассказали, что бизнесмен и высокопоставленный чиновник Минобрнауки задержаны по делу о мошенничестве на 40 миллионов рублей. По данным следствия, в 2016 году предпринимательница, получив подряд от министерства, заключила ряд договоров с подконтрольными ИП на выполнение неких работ, при этом у нее не было "намерений выполнять взятые на себя обязательства в полном объеме". Затем заказчику представили результаты выполненных работ, "заведомо не соответствующие условиям договоров", а "приемку осуществлял сообщник подозреваемой, занимавший руководящую должность в ведомстве".