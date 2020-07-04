Число зараженных коронавирусом в Югре превысило десять тысяч

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 июл - РИА Новости. Более 10 тысяч случаев коронавируса зафиксировано в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает региональный оперативный штаб.
"За последние сутки в регионе зарегистрировано 273 новых случая коронавирусной инфекции... Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе на 4 июля - 10 029", - говорится в сообщении.
Лидером среди муниципалитетов округа по числу подтвержденных случаев коронавируса остается Сургут, где инфекция выявлена более чем у 2,8 тысячи человек. В крупнейшем городе региона также фиксируется наибольшее количество летальных случаев, связанных с COVID-19. В целом по Югре скончались 65 пациентов с коронавирусом.
Режим обязательной самоизоляции в регионе пока действует до 5 июля включительно, для людей старше 65 лет он уже продлен до 12 июля.
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