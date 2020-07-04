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Число зараженных коронавирусом в Югре превысило десять тысяч
Более 10 тысяч случаев коронавируса зафиксировано в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает региональный оперативный штаб. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T12:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ханты-мансийский автономный округ
сургут
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ханты-мансийский автономный округ, сургут

Число зараженных коронавирусом в Югре превысило десять тысяч

12:27 04.07.2020
774
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник у карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник у карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 июл - РИА Новости. Более 10 тысяч случаев коронавируса зафиксировано в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает региональный оперативный штаб.
"За последние сутки в регионе зарегистрировано 273 новых случая коронавирусной инфекции... Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе на 4 июля - 10 029", - говорится в сообщении.
Лидером среди муниципалитетов округа по числу подтвержденных случаев коронавируса остается Сургут, где инфекция выявлена более чем у 2,8 тысячи человек. В крупнейшем городе региона также фиксируется наибольшее количество летальных случаев, связанных с COVID-19. В целом по Югре скончались 65 пациентов с коронавирусом.
Режим обязательной самоизоляции в регионе пока действует до 5 июля включительно, для людей старше 65 лет он уже продлен до 12 июля.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ханты-Мансийский автономный округСургут
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