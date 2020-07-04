Число зараженных коронавирусом в Югре превысило десять тысяч

"За последние сутки в регионе зарегистрировано 273 новых случая коронавирусной инфекции... Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе на 4 июля - 10 029", - говорится в сообщении.

Режим обязательной самоизоляции в регионе пока действует до 5 июля включительно, для людей старше 65 лет он уже продлен до 12 июля.