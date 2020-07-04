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В Москве завершилось прощание с актером Виктором Проскуриным
Прощание с заслуженным артистом РСФСР Виктором Проскуриным завершилось в субботу в Москве в Театральном институте имени Щукина, артиста проводили в последний... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T12:22
культура
умер виктор проскурин
виктор проскурин
театральное училище имени щукина
московская городская дума
ленком
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
умер виктор проскурин, виктор проскурин, театральное училище имени щукина, московская городская дума, ленком

В Москве завершилось прощание с актером Виктором Проскуриным

12:22 04.07.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковАктер Виктор Проскурин
Актер Виктор Проскурин
© РИА Новости / Валерий Мельников
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Прощание с заслуженным артистом РСФСР Виктором Проскуриным завершилось в субботу в Москве в Театральном институте имени Щукина, артиста проводили в последний путь аплодисментами, передает корреспондент РИА Новости.
Проскурин скончался 30 июня на 69-м году жизни после тяжелой болезни.
Актер Виктор Проскурин
2 июля, 17:55Культура
Виктора Проскурина похоронят на Троекуровском кладбище
Проститься с актером пришли актеры Александр Балуев, Григорий Мартиросян, Елена Скороходова, Ирина Шевчук, Александр Рапопорт, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов и другие.
Шевчук, служившая в 1970-е в театре "Ленком" вместе с Проскуриным, выразила соболезнования от всей труппы театра и прочитала любимые стихи актера.
Актера похоронят на Троекуровском кладбище.
Проскурин родился в 1952 году, окончил театральное училище имени Щукина, после чего служил в Театре ленинского комсомола ("Леном"), где сразу он сыграл роль Палача в "Тиле Уленшпигеле". Артист получил широкую известность в театральных кругах, сыграв в 1977 году роль Сергея Луконина в спектакле "Парень из нашего города" по пьесе Константина Симонова.
Проскурин также известен по ролям в таких фильмах, как "Большая перемена", "Выйти замуж за капитана", "Пиковая дама", "Жестокий романс", "Дорога на край жизни", "Очаровательные негодники" и многих других.
Актер Виктор Проскурин
1 июля, 02:40Культура
Умер актер Виктор Проскурин
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КультураУмер Виктор ПроскуринВиктор ПроскуринТеатральное училище имени ЩукинаМосковская городская думаЛенком
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