В Москве завершилось прощание с актером Виктором Проскуриным

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Прощание с заслуженным артистом РСФСР Виктором Проскуриным завершилось в субботу в Москве в Театральном институте имени Щукина, артиста проводили в последний путь аплодисментами, передает корреспондент РИА Новости.
Проскурин скончался 30 июня на 69-м году жизни после тяжелой болезни.
Проститься с актером пришли актеры Александр Балуев, Григорий Мартиросян, Елена Скороходова, Ирина Шевчук, Александр Рапопорт, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов и другие.
Шевчук, служившая в 1970-е в театре "Ленком" вместе с Проскуриным, выразила соболезнования от всей труппы театра и прочитала любимые стихи актера.
Актера похоронят на Троекуровском кладбище.
Проскурин родился в 1952 году, окончил театральное училище имени Щукина, после чего служил в Театре ленинского комсомола ("Леном"), где сразу он сыграл роль Палача в "Тиле Уленшпигеле". Артист получил широкую известность в театральных кругах, сыграв в 1977 году роль Сергея Луконина в спектакле "Парень из нашего города" по пьесе Константина Симонова.
Проскурин также известен по ролям в таких фильмах, как "Большая перемена", "Выйти замуж за капитана", "Пиковая дама", "Жестокий романс", "Дорога на край жизни", "Очаровательные негодники" и многих других.
1 июля, 02:40КультураУмер актер Виктор Проскурин