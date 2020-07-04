В Москве завершилось прощание с актером Виктором Проскуриным

Проскурин скончался 30 июня на 69-м году жизни после тяжелой болезни.

Проскурин также известен по ролям в таких фильмах, как "Большая перемена", "Выйти замуж за капитана", "Пиковая дама", "Жестокий романс", "Дорога на край жизни", "Очаровательные негодники" и многих других.