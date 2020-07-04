https://ria.ru/20200704/1573886638.html
В Киеве в массовой драке со стрельбой пострадали три человека
Три человека пострадали в результате массовой драки со стрельбой, которая произошла в Киеве на Украине, правоохранители завели уголовное дело, сообщает... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T12:20
2020-07-04T12:20
киев
украина
в мире
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киев
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, украина, в мире
КИЕВ, 4 июл – РИА Новости.
Три человека пострадали в результате массовой драки со стрельбой, которая произошла в Киеве
на Украине
, правоохранители завели уголовное дело, сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева в субботу.
"Сегодня утром в полицию поступило сообщение о том, что на территории летней площадки вблизи торгового центра на улице Бассейной происходит драка и слышны выстрелы. По указанному адресу немедленно выехали экипажи патрульных и следственно-оперативная группа районного управления полиции. Между участниками инцидента возник конфликт, который перерос в драку, во время которой один из участников достал оружие и сделал несколько выстрелов. Один из участников получил касательное ранение ноги, врачи оказали ему помощь на месте происшествия. Кроме того, двое участников получили ножевые ранения и были госпитализированы", - говорится в сообщении на сайте полиции.
Полиция открыла уголовное дело по факту хулиганства и задержала десять человек. С места происшествия правоохранители изъяли пистолет и гильзу, которые в дальнейшем будут направлены на экспертизу.
Участникам конфликта грозит до семи лет лишения свободы.