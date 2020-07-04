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В МЧС предупредили москвичей о ливнях с грозами в субботу
МЧС предупреждает жителей Москвы о сильном ливне, граде и ветре с порывами до 17 метров в секунду с 12 часов до конца суток в субботу. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T12:42
погода
гидрометцентр
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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погода, гидрометцентр, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, московская область (подмосковье)

В МЧС предупредили москвичей о ливнях с грозами в субботу

12:17 04.07.2020 (обновлено: 12:42 04.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушка на пешеходном переходе в Москве во время дождя
Девушка на пешеходном переходе в Москве во время дождя
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. МЧС предупреждает жителей Москвы о сильном ливне, граде и ветре с порывами до 17 метров в секунду с 12 часов до конца суток в субботу.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет c 12 часов и до конца суток 4 июля 2020 года в городе Москве местами ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду", - говорится в сообщении на сайте столичного главка МЧС.
Аналогичное предупреждение опубликовано на сайте ГУ МЧС по Московской области.
Ранее Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности из-за ветра и грозы в Москве и Подмосковье.
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ПогодаГидрометцентрФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваМосковская область (Подмосковье)
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