В МИД ответили на обвинения в повышении уровня радиации в Северной Европе

"Я, конечно, обратил внимание на эти материалы, но хочу сказать, что это не первый и не последний случай. Мы увидим в дальнейшем еще немало поводов, когда с американской стороны последуют информационные вбросы — и анонимные, и от имени ответственных лиц. Вбросы по поводу продолжающихся наших работ в сфере развития перспективных систем ядерного сдерживания", — сказал Рябков, комментируя сообщения некоторых западных СМИ, в которых утверждается, что уровень радиации над Северной Европой мог повыситься из-за испытания "Посейдона" и "Буревестника".