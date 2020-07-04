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В МИД ответили на обвинения в повышении уровня радиации в Северной Европе
Утверждения о том, что испытания Россией перспективных вооружений могли стать причиной повышения радиационного фона над Северной Европой, абсолютно... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T15:10
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Будут выступать, увеличим дозу радиации.......
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вот думаю а с чего зам главы мида может делать такие заявления-у него есть информация обо всём что творится разрабатывается и испытывается в армии? понимаю бы ещё путин сказал а не это не пойми кто вообще
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, магатэ, сергей рябков, дмитрий песков, финляндия, норвегия, сша, в мире

В МИД ответили на обвинения в повышении уровня радиации в Северной Европе

12:17 04.07.2020 (обновлено: 15:10 04.07.2020)
59208
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Утверждения о том, что испытания Россией перспективных вооружений могли стать причиной повышения радиационного фона над Северной Европой, абсолютно безосновательны, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.
В конце прошлой недели в ряде СМИ появились сообщения о том, что в начале июня органы ядерной и радиационной безопасности Швеции, Норвегии и Финляндии фиксировали в атмосфере над территорией Северной Европы небольшое повышение концентраций радиоактивных изотопов, имеющих так называемое реакторное происхождение. В Национальном институте здоровья и окружающей среды (RIVM) Нидерландов заявили, что эти изотопы якобы поступили со стороны России и что причиной произошедшего может быть разгерметизация топливного элемента в реакторе какой-либо АЭС.
"Я, конечно, обратил внимание на эти материалы, но хочу сказать, что это не первый и не последний случай. Мы увидим в дальнейшем еще немало поводов, когда с американской стороны последуют информационные вбросы — и анонимные, и от имени ответственных лиц. Вбросы по поводу продолжающихся наших работ в сфере развития перспективных систем ядерного сдерживания", — сказал Рябков, комментируя сообщения некоторых западных СМИ, в которых утверждается, что уровень радиации над Северной Европой мог повыситься из-за испытания "Посейдона" и "Буревестника".

"Разумеется, я категорически отвергаю такого рода увязки как абсолютно безосновательные. Это элемент пропаганды, элемент общих американских усилий, направленных на то, чтобы посеять неуверенность, особенно среди европейцев, по поводу происходящего", — добавил дипломат.

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Он подчеркнул, что Москва предлагала и будет и дальше предлагать США "заниматься тематикой наших перспективных систем в более широком контексте многочисленных факторов, влияющих на стратегическую стабильность, с упором на те перспективные американские системы, которые оказывают крайне дестабилизирующее воздействие на всю ситуацию".
"Американцы знают наш перечень, им известно о наших озабоченностях. В отличие от США мы предпочитаем делать это профессионально и за закрытыми дверями, а коллеги идут по другому пути, похожему на то, что происходило в последние дни с афганским сюжетом. Это часть общего курса и к делу контроля над вооружениями все это не имеет никакого отношения", — заключил Рябков.
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Ранее в МАГАТЭ заявили, что небольшое повышение концентрации радиоактивных изотопов в атмосфере над Северной Европой не представляет опасности для здоровья человека и окружающей среды. Более 40 стран, в том числе и Россия, сообщили МАГАТЭ, что на их территории не было зафиксировано событий, которые могли бы привести к повышенной концентрации радиоизотопов в воздухе.
Как заявил позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, никаких оповещений об угрозах или аварийных ситуациях, которые могли бы вызвать повышение уровня радиации в России, не было.
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РоссияМАГАТЭСергей РябковДмитрий ПесковФинляндияНорвегияСШАВ мире
Популярные комментарии
Будут выступать, увеличим дозу радиации.......
4 июля, 12:37
Арсений Новиков
487301329
вот думаю а с чего зам главы мида может делать такие заявления-у него есть информация обо всём что творится разрабатывается и испытывается в армии? понимаю бы ещё путин сказал а не это не пойми кто вообще
4 июля, 13:21
Екатерина Миронова
19100353
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