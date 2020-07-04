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Рябков возглавит делегацию на конференции по договору по открытому небу
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что возглавит российскую межведомственную делегацию на конференции стран-участниц договора по открытому небу 6 РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T12:14
россия
сергей рябков
общество
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РИА Новости
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россия, сергей рябков, общество

Рябков возглавит делегацию на конференции по договору по открытому небу

12:14 04.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что возглавит российскую межведомственную делегацию на конференции стран-участниц договора по открытому небу 6 июля.
Конференция пройдет в понедельник в виртуальном формате. Она была созвана после решения США выйти из соглашения.
"Все страны, которые на данный момент являются сторонами этого договора, примут участие в конференции. Она пройдёт виртуально в формате видеотелеконференции. Делегации сформированы, многие будут в межведомственном формате, в том числе мы", - сказал Рябков, добавив, что российскую делегацию возглавит он.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. После выхода США в Договоре останутся 34 государства.
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
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РоссияСергей РябковОбщество
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