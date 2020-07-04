Рябков возглавит делегацию на конференции по договору по открытому небу

"Все страны, которые на данный момент являются сторонами этого договора, примут участие в конференции. Она пройдёт виртуально в формате видеотелеконференции. Делегации сформированы, многие будут в межведомственном формате, в том числе мы", - сказал Рябков, добавив, что российскую делегацию возглавит он.