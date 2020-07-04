https://ria.ru/20200704/1573886238.html
В Омске машина влетела в палатку с фруктами, есть пострадавшие
Иномарка в Омске влетела в палатку с фруктами, уходя от столкновения с другим автомобилем, не уступившим дорогу, пострадали восемь человек, сообщили в УМВД по... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T12:12
2020-07-04T12:12
омская область
омск
происшествия
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омская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омская область, омск, происшествия
ОМСК, 4 июл - РИА Новости.
Иномарка в Омске
влетела в палатку с фруктами, уходя от столкновения с другим автомобилем, не уступившим дорогу, пострадали восемь человек, сообщили в УМВД по Омской области
.
Сообщение об аварии поступило в ГИБДД по Омску в субботу 4 июля около 7.20 мск. 36-летний водитель за рулем Mercedes ехал по улице 24-я Северная в Омске в сторону улицы Челюскинцев.
"Выезжающий со второстепенной дороги автомобиль Nissan Patrol под управлением 63-летнего омича не предоставил автомобилю Mercedes преимущества в движение, в результате чего в районе остановки общественного транспорта "ул. 16-я Амурская" водитель Mercedes, уходя от столкновения, не справился с управлением и допустил наезд на торговый павильон", - сообщили в УМВД по Омской области.
По данным полиции, пострадали восемь человек. УМВД по Омской области опубликовало запись с видеорегистратора Mercedes, на которой видно, как водитель на высокой скорости едет по улице, и, пытаясь уйти от столкновения, вылетает с дороги на тротуар возле торгового комплекса "Северный" на улице 24-я Северная, 169 и врезается в киоск с овощами и фруктами.