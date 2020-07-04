Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200704/1573886238.html
В Омске машина влетела в палатку с фруктами, есть пострадавшие
Иномарка в Омске влетела в палатку с фруктами, уходя от столкновения с другим автомобилем, не уступившим дорогу, пострадали восемь человек, сообщили в УМВД по... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T12:12
омская область
омск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571049214_0:135:3160:1913_1400x0_80_0_0_83c917f58163bf4dda9ec65d2522fb56.jpg
https://ria.ru/20200704/1573882511.html
1
омская область
омск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571049214_0:135:3160:1913_1400x0_80_0_0_83c917f58163bf4dda9ec65d2522fb56.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571049214_215:0:2946:2048_1400x0_80_0_0_ded0a64a376bf72665f6abc85237799b.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571049214_556:0:2604:2048_1400x0_80_0_0_8cec6bb1b5af45d644d6cff319e31b77.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
омская область, омск, происшествия

В Омске машина влетела в палатку с фруктами, есть пострадавшие

12:12 04.07.2020
5155
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи . Архивное фото
ОМСК, 4 июл - РИА Новости. Иномарка в Омске влетела в палатку с фруктами, уходя от столкновения с другим автомобилем, не уступившим дорогу, пострадали восемь человек, сообщили в УМВД по Омской области.
Сообщение об аварии поступило в ГИБДД по Омску в субботу 4 июля около 7.20 мск. 36-летний водитель за рулем Mercedes ехал по улице 24-я Северная в Омске в сторону улицы Челюскинцев.
Момент смертельного ДТП в Самаре попал на видео
Вчера, 10:01
Момент смертельного ДТП на АЗС в Самаре попал на видео
"Выезжающий со второстепенной дороги автомобиль Nissan Patrol под управлением 63-летнего омича не предоставил автомобилю Mercedes преимущества в движение, в результате чего в районе остановки общественного транспорта "ул. 16-я Амурская" водитель Mercedes, уходя от столкновения, не справился с управлением и допустил наезд на торговый павильон", - сообщили в УМВД по Омской области.
По данным полиции, пострадали восемь человек. УМВД по Омской области опубликовало запись с видеорегистратора Mercedes, на которой видно, как водитель на высокой скорости едет по улице, и, пытаясь уйти от столкновения, вылетает с дороги на тротуар возле торгового комплекса "Северный" на улице 24-я Северная, 169 и врезается в киоск с овощами и фруктами.
001164
Обсудить 1
Омская областьОмскПроисшествия
Рекомендуем
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, созданного на базе ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Число умерших от коронавируса в России превысило 10 тысяч человек
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Песков прокомментировал объявление о продаже рубашки Путина
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД ответили на обвинения в повышении уровня радиации в Северной Европе
Житель индийского штата Махараштра Шанкар Кураде носит золотую защитную маску на фоне распространения коронавируса
Индиец носит защитную маску из золота за четыре тысячи долларов
Автомобиль Следственного комитета РФ
Пациент московской больницы убил ходунками соседа по палате
Члены избирательной комиссии в защитных костюмах в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве
В Москве зафиксировали наименьший темп прироста новых случаев COVID-19
Автомобильная дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург
"Автодор" предложил увеличить скоростной лимит на платных трассах
Перелом ноги
Россияне стали чаще ломать руки и ноги
Укус комара
"Такого еще не было!" Россиян как никогда атаковали комары
Момент смертельного ДТП в Самаре попал на видео
Момент смертельного ДТП на АЗС в Самаре попал на видео
Мороженое Радуга
Глава Союза женщин России объяснила жалобу Путину на мороженое "Радуга"
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Адвокат Ефремова оценил версию об эпилепсии артиста
Денежные купюры
В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья
Ракетные двигатели РД-180
США получили замену российским двигателям РД-180
Отдыхающие на пляже в Нью-Йорке
Новый удар по США. Темпы заражения ускоряются и грозят катастрофой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:32Аналитики сравнили, как меняется спрос россиян на мыло
03:31Вернувшуюся из карантина девушку напугала "картошка-мутант"
03:31Моряков перепишут в ходе Всероссийской переписи населения на берегу
03:25В Мексике число жертв коронавируса в Мексике превысило 30 тысяч
03:24Трамп принял авиационный парад в честь Дня независимости США
03:17Врач: тотальный карантин из-за COVID-19 разрушит систему здравоохранения
03:01Подписаны контракты с туристами, которые полетят на "Союзе" в 2021 году
02:59Конгрессмен: источник утечки ложных данных о России и талибах не найдут
02:34В Австрии застрелили просителя убежища из России
02:21В Красноярском крае человек погиб из-за падения деревьев
02:19Трамп надеется, что вакцина от COVID появится "задолго до конца года"
02:18Эксперт рассказал, когда не стоит заключать брачный договор
02:16Трамп назвал США победителями фашизма и коммунизма
02:13Трамп вновь пообещал наказать КНР за пандемию коронавируса
02:04Запуск ракеты Electron компании Rocket Lab оказался неудачным
02:02Агроном рассказала, в каких случаях борщевик может быть полезным
02:02МКС уклонилась от обломка ступени ракеты "Протон"
01:52Трамп празднует День независимости США с медиками и полицейскими
01:31Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
01:21В Баку локализовали пожар на фабрике, пострадали шесть человек
Лента новостейМолния