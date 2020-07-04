В Омске машина влетела в палатку с фруктами, есть пострадавшие

ОМСК, 4 июл - РИА Новости. Иномарка в Иномарка в Омске влетела в палатку с фруктами, уходя от столкновения с другим автомобилем, не уступившим дорогу, пострадали восемь человек, сообщили в УМВД по Омской области

Сообщение об аварии поступило в ГИБДД по Омску в субботу 4 июля около 7.20 мск. 36-летний водитель за рулем Mercedes ехал по улице 24-я Северная в Омске в сторону улицы Челюскинцев.

"Выезжающий со второстепенной дороги автомобиль Nissan Patrol под управлением 63-летнего омича не предоставил автомобилю Mercedes преимущества в движение, в результате чего в районе остановки общественного транспорта "ул. 16-я Амурская" водитель Mercedes, уходя от столкновения, не справился с управлением и допустил наезд на торговый павильон", - сообщили в УМВД по Омской области.