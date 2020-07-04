Во Владимирской области число умерших больных COVID-19 превысило 70

ВОРОНЕЖ, 4 июл - РИА Новости. Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией во Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло с 68 до 71, общее число выздоровевших превысило 3 тысячи, сообщила администрация региона.

По данным на 8 июня, во Владимирской области умерли 30 пациентов с коронавирусной инфекцией. К 3 июля их число достигло 68.

"За период наблюдения в области отмечен 71 летальный случай. Выздоровели в регионе 3127 пациентов с коронавирусом, в том числе за 3 июля – 142 человека", - говорится в сообщении.

За сутки с признаками острых респираторных вирусных инфекций за медицинской помощью обратились 224 человека, у всех - среднетяжелые и тяжелые формы, госпитализированы 80 пациентов с признаками внебольничной пневмонии. Всего на стационарном лечении находятся 26 пациентов с ОРВИ и 664 – с пневмонией.