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Во Владимирской области число умерших больных COVID-19 превысило 70
Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло с 68 до 71, общее число выздоровевших превысило РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T12:10
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимирская область
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимирская область, общество

Во Владимирской области число умерших больных COVID-19 превысило 70

12:10 04.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 4 июл - РИА Новости. Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло с 68 до 71, общее число выздоровевших превысило 3 тысячи, сообщила администрация региона.
По данным на 8 июня, во Владимирской области умерли 30 пациентов с коронавирусной инфекцией. К 3 июля их число достигло 68.
"За период наблюдения в области отмечен 71 летальный случай. Выздоровели в регионе 3127 пациентов с коронавирусом, в том числе за 3 июля – 142 человека", - говорится в сообщении.
За сутки с признаками острых респираторных вирусных инфекций за медицинской помощью обратились 224 человека, у всех - среднетяжелые и тяжелые формы, госпитализированы 80 пациентов с признаками внебольничной пневмонии. Всего на стационарном лечении находятся 26 пациентов с ОРВИ и 664 – с пневмонией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимирская областьОбщество
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