Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200704/1573886109.html
В Индии выявили 22,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло на 22,7 тысячи и составляет 648 315, свидетельствуют данные министерства... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T12:07
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
тамилнад
махараштра
воз
дели
индия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570342670_0:41:2761:1594_1400x0_80_0_0_4f1984fc2871f85620c1a568f24abd74.jpg
https://ria.ru/20200703/1573850208.html
тамилнад
махараштра
дели
индия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570342670_0:41:2761:1594_1400x0_80_0_0_4f1984fc2871f85620c1a568f24abd74.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570342670_30:0:2761:2048_1400x0_80_0_0_a976672b5cc6993cb36a63868733547c.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570342670_413:0:2461:2048_1400x0_80_0_0_ca34d3e31c5adc4c2ef068d37860b0e3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, тамилнад, махараштра, воз, дели, индия, в мире

В Индии выявили 22,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

12:07 04.07.2020
656
© AP Photo / Rajanish KakadeВрачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
Врачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
© AP Photo / Rajanish Kakade
Врачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло на 22,7 тысячи и составляет 648 315, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
По информации ведомства, лечение в стране проходят 235 433 человек, выздоровели 394 226 человек (14 335 за сутки), умерли 18 655 (442 за сутки).
Медицинская сестра готовит шприц
3 июля, 14:09Распространение нового коронавируса
Вторая фирма в Индии начала испытание вакцины против коронавируса
В пятницу сообщалось о 625 544 случаях заболевания (прирост за сутки был более чем на 20,9 тысячи), днем ранее - 604 641 случаях заболевания (прирост за сутки - более чем на 19,1 тысячи). Согласно подсчетам университета Джонса Хопкинса, Индия находится на четвертом месте в мире по числу заболевших.
Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано наибольшее в Индии число случаев заболевания – 192 990 (6 364 за сутки). На второе место по числу заболевших вышел штат Тамилнад: 102 721 заболевших (4 329 за сутки). На третьем месте находится столичный округ Дели, где выявлено 94 695 заболевших (2520 за сутки).
Несмотря на рост числа заболевших, власти страны в конце июня объявили о второй фазе выхода из режима изоляции. Согласно новым правилам, в тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса (где число больных продолжает увеличиваться), режим изоляции продлен до 31 июля. До этого же срока продлена приостановка работы школ и университетов. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, было разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,8 миллиона случаев заражения, свыше 521 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
112001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ТамилнадМахараштраВОЗДелиИндияВ мире
Рекомендуем
Житель индийского штата Махараштра Шанкар Кураде носит золотую защитную маску на фоне распространения коронавируса
Индиец носит защитную маску из золота за четыре тысячи долларов
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
В Иране за сутки умерли 148 пациентов с коронавирусом
Медицинской работник доставляет пациента на каталке в приемное отделение госпиталя Северо Очоа в Мадриде
В Каталонии изолируют район Сегрия из-за роста числа случаев COVID-19
Элджей
Киевский суд отменил запрет СБУ на въезд в страну Элджею
Полевой госпиталь в США
Суточный прирост заболевших COVID-19 в США третий день превышает 50 тысяч
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
Флорида побила очередной рекорд по заболеваемости COVID-19
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Число заболевших COVID-19 в Индии за сутки выросло почти на 21 тысячу
Женщина в защитной маске проходит мимо граффити после ослабления карантинных мер в Мумбаи
В Индии число заболевших COVID-19 превысило 600 тысяч человек
Люди на набережной в Берлине
Названы причины низкой смертности от коронавируса в Германии
Автомобиль скорой помощи
Во Владимирской области число умерших больных COVID-19 превысило 70
Фельдшеры скорой медицинской помощи подстанции № 34 в Москве во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус
В России за сутки выявили 6632 случая заражения коронавирусом
Медицинский работник возле кровати пациента в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Ученый предупредил о последствиях коронавируса для организма
Фельдшер скорой медицинской помощи
Наибольшее число случаев заболевания COVID-19 за сутки выявили в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД рассказали о реакции на выход США из Договора по открытому небу
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД ответили на обвинения в повышении уровня радиации в Северной Европе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:32Аналитики сравнили, как меняется спрос россиян на мыло
03:31Вернувшуюся из карантина девушку напугала "картошка-мутант"
03:31Моряков перепишут в ходе Всероссийской переписи населения на берегу
03:25В Мексике число жертв коронавируса в Мексике превысило 30 тысяч
03:24Трамп принял авиационный парад в честь Дня независимости США
03:17Врач: тотальный карантин из-за COVID-19 разрушит систему здравоохранения
03:01Подписаны контракты с туристами, которые полетят на "Союзе" в 2021 году
02:59Конгрессмен: источник утечки ложных данных о России и талибах не найдут
02:34В Австрии застрелили просителя убежища из России
02:21В Красноярском крае человек погиб из-за падения деревьев
02:19Трамп надеется, что вакцина от COVID появится "задолго до конца года"
02:18Эксперт рассказал, когда не стоит заключать брачный договор
02:16Трамп назвал США победителями фашизма и коммунизма
02:13Трамп вновь пообещал наказать КНР за пандемию коронавируса
02:04Запуск ракеты Electron компании Rocket Lab оказался неудачным
02:02Агроном рассказала, в каких случаях борщевик может быть полезным
02:02МКС уклонилась от обломка ступени ракеты "Протон"
01:52Трамп празднует День независимости США с медиками и полицейскими
01:31Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
01:21В Баку локализовали пожар на фабрике, пострадали шесть человек
Лента новостейМолния