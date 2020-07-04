В Индии выявили 22,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

Врачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия. Архивное фото

Врачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия

© AP Photo / Rajanish Kakade Врачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения Число выявленных случаев заражения коронавирусом Индии за сутки возросло на 22,7 тысячи и составляет 648 315, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.

По информации ведомства, лечение в стране проходят 235 433 человек, выздоровели 394 226 человек (14 335 за сутки), умерли 18 655 (442 за сутки).

В пятницу сообщалось о 625 544 случаях заболевания (прирост за сутки был более чем на 20,9 тысячи), днем ранее - 604 641 случаях заболевания (прирост за сутки - более чем на 19,1 тысячи). Согласно подсчетам университета Джонса Хопкинса, Индия находится на четвертом месте в мире по числу заболевших.

Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано наибольшее в Индии число случаев заболевания – 192 990 (6 364 за сутки). На второе место по числу заболевших вышел штат Тамилнад : 102 721 заболевших (4 329 за сутки). На третьем месте находится столичный округ Дели , где выявлено 94 695 заболевших (2520 за сутки).

Несмотря на рост числа заболевших, власти страны в конце июня объявили о второй фазе выхода из режима изоляции. Согласно новым правилам, в тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса (где число больных продолжает увеличиваться), режим изоляции продлен до 31 июля. До этого же срока продлена приостановка работы школ и университетов. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, было разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 10,8 миллиона случаев заражения, свыше 521 тысячи человек скончались.