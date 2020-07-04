В МИД заявили об угрозе развала Договора по открытому небу из-за США

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Москва допускает, что Договор по открытому небу развалится по "эффекту домино", заявил РИА Новости замглавы российского МИД Москва допускает, что Договор по открытому небу развалится по "эффекту домино", заявил РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Рябков

"Мы допускаем, что "эффект домино" возможен и что наиболее рьяно поддерживающие США по разным вопросам страны могут под давлением из Вашингтона рассмотреть такую возможность. Этого нам не хотелось бы, потому что тогда договор неизбежно придет к краху", — сказал дипломат.

Шестого июля пройдет видеоконференция стран — участниц Договора по открытому небу. Главной темой обсуждения станет решение Вашингтона о выходе из соглашения.

Рябков отметил, что во время заседания Штаты вряд ли изменят свое решение. По словам дипломата, Москва рассматривает все варианты ответных действий.

"По большому счету ситуация зависит от того, как себя поведут другие страны и в какой степени нынешние участники договора проявят ответственность за его судьбу, осознают не просто декларативно, а на практике продемонстрируют, что они озабочены ситуацией в сфере европейской безопасности, что они не идут на поводу у тех в Вашингтоне, для кого разрушение архитектуры в сфере контроля над вооружениями стало главной задачей", — подчеркнул замглавы внешнеполитического ведомства.

Договор по открытому небу

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002-го и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Вашингтон выходит из договора и будет вне соглашения, пока Россия "не выполнит свои обязательства". При этом он не исключил разработку новых договоренностей.