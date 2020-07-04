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В МИД рассказали о реакции на выход США из Договора по открытому небу
Москва рассматривает все варианты действий после решения США выйти из договора по открытому небу, но во многом это зависит от позиции и поведения других... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T12:01
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
сша
безопасность
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, сша, безопасность

В МИД рассказали о реакции на выход США из Договора по открытому небу

12:01 04.07.2020
508
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Москва рассматривает все варианты действий после решения США выйти из договора по открытому небу, но во многом это зависит от позиции и поведения других стран-участниц соглашения, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Что касается ситуации, когда из договора 22 ноября, как сейчас для всех очевидно, выйдут США, и только США, - на этот случай наши опции и варианты наших действий остаются открытыми. Пока мы не готовы ни к какой дальнейшей конкретизации нашей линии", - сказал Рябков.
"По большому счету ситуация зависит от того, как себя поведут другие страны и в какой степени нынешние участники договора проявят ответственность за его судьбу, осознают не просто декларативно, а на практике продемонстрируют, что они озабочены ситуацией в сфере европейской безопасности, что они не идут на поводу у тех в Вашингтоне, для кого разрушение архитектуры в сфере контроля над вооружениями стало главной задачей", - добавил замминистра.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. После выхода США в Договоре останутся 34 государства.
24 февраля 2012. Старший вице-президент Центра политических исследований России Евгений Бужинский
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РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей РябковСШАБезопасность
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