В МИД рассказали о реакции на выход США из Договора по открытому небу

"Что касается ситуации, когда из договора 22 ноября, как сейчас для всех очевидно, выйдут США, и только США, - на этот случай наши опции и варианты наших действий остаются открытыми. Пока мы не готовы ни к какой дальнейшей конкретизации нашей линии", - сказал Рябков.

"По большому счету ситуация зависит от того, как себя поведут другие страны и в какой степени нынешние участники договора проявят ответственность за его судьбу, осознают не просто декларативно, а на практике продемонстрируют, что они озабочены ситуацией в сфере европейской безопасности, что они не идут на поводу у тех в Вашингтоне, для кого разрушение архитектуры в сфере контроля над вооружениями стало главной задачей", - добавил замминистра.