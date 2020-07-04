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Кардиолог назвала самый полезный для сердца витамин
Кардиолог и терапевт Ирина Мурадян объяснила, какой витамин играет важную роль в профилактике заболеваний сердца и сосудов. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T17:28
витамины
здоровье
общество
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Надоели вы уже со своим бредом о замерах витаминов и всего остального в организме..... Живите спокойно, кушайте в меру, занимайтесь физкультурой..... Всё будет хорошо.
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7
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/152757/84/1527578489_0:144:1500:988_1400x0_80_0_0_a69cdce5d4a1373fc26cf6586ee1de9e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
витамины, здоровье, общество

Кардиолог назвала самый полезный для сердца витамин

11:59 04.07.2020 (обновлено: 17:28 04.07.2020)
360993
© РИА Новости / Виталий АньковНачатый вовремя курс комплекса витаминов дает хороший шанс на осень без проблем с иммунитетом.
Начатый вовремя курс комплекса витаминов дает хороший шанс на осень без проблем с иммунитетом.
© РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Кардиолог и терапевт Ирина Мурадян объяснила, какой витамин играет важную роль в профилактике заболеваний сердца и сосудов.
По словам врача, важно знать уровень витамина D в организме. Так, итальянские ученые провели метаанализ клинических исследований с 2007-го по 2013 год и заметили, что в 25 из 32 таких работ фиксировалась взаимосвязь низких показателей этого вещества с повышенным риском развития артериальной гипертонии.

"Дефицит витамина D рассматривается как дополнительный неклассический фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний. И может являться одним из компонентов комплексного подхода при профилактике и лечении гипертензии", — приводит портал Medical Note слова кардиолога.

В России нормальным считается показатель от 30-60 нг/мл. Недостаток витамина D фиксируется при содержании от 20 до 30 нг/мл, ниже 20 — уже дефицит.
Кардиолог отметила, что при наличии дефицита витамина D в крови дозировку и выбор препарата должен проводить врач. Также необходимо контролировать показатели крови.
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Нужно ли всем сдавать анализ на витамин D? ⠀ ⠀ Нет.🙅🏻‍♀️ ⠀ ⠀ А только:⠀ 1. Людям с заболеваниями костей (остеопороз, рахит и др.)⠀ 2. Пожилым людям (старше 60 лет). С падениями и переломами в анамнезе. ⠀ 3. Пациентам с ожирением. ⠀ 4. Беременным и кормящим, имеющим факторы риска или не желающим принимать профилактически препараты витамина D. ⠀ 5. Детям и взрослым с темным оттенком кожи. Я представитель🖐🏻 Показатели моего анализа: 13 нг/мл. ⠀ 6. Пациентам с почечной и печеночной недостаточностью. ⠀ 7. Лицам с воспалительными заболеваниями кишечника , туберкулезом, саркоидозом...⠀ 8. И тем, кто постоянно принимают глюкокортикоиды, противогрибковые и противоэпидемические препараты. ⠀ ⠀ Не нашли себя в перечисленном? Радуйтесь и пролистывайте дальше. ⠀ ⠀ Какая норма витамина D? ⠀ ⠀ В России мы используем эти показатели: ⠀ ⠀ 30-60 нг/мл . ⠀ ⠀ 📍Недостаточность - от 20 до 30 нг/мл. ⠀ 📍Дефицит - менее 20 нг/мл. ⠀ ⠀ Сколько нужно принимать витамина D для профилактики? ⠀ 🔺Лицам в возрасте 18-50 лет. Суточная доза 600-800 МЕ в сутки. ⠀ 🔺Старше 50 лет. Суточная доза не менее 800-1000 МЕ в сутки. ⠀ 🔺 Беременным и кормящим женщинам. 800-1200 МЕ витамина D. ⠀ ⠀ Препарат и дозировку при ДЕФИЦИТЕ рассчитывает врач.🥼 Хотя таблица расчёта дозировок в широком доступе в интернете и часто мелькает у бьюти блогеров и инста-мам. Но мое личное мнение, что лучше если назначение дозировки и контроль показателей крови будет проводить врач. Хотя бы потому что я ни разу не видела рядом с таблицами предупреждения, что витамин D в дозировке более 10 000 МЕ в сутки на длительный период нуждается в контроле. ⠀ ⠀ В какой пище больше всего витамина D? ⠀ ⠀ Таблица в карусели. ⠀ ⠀ Но тот же лосось выращенный на ферме в 4 раза меньше содержит витамина D. Помните пост про омегу-3? ⠀ ⠀ В следующем посте разберём, зачем же нужен витамин D.

Публикация от КАРДИОЛОГ❤️ТЕРАПЕВТ/СПб (@dr.muradyan.cardio)

2804229183071
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витаминыЗдоровьеОбщество
Популярные комментарии
Надоели вы уже со своим бредом о замерах витаминов и всего остального в организме..... Живите спокойно, кушайте в меру, занимайтесь физкультурой..... Всё будет хорошо.
4 июля, 14:20
Арсений Новиков
1110002
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