Кардиолог назвала самый полезный для сердца витамин

"Дефицит витамина D рассматривается как дополнительный неклассический фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний. И может являться одним из компонентов комплексного подхода при профилактике и лечении гипертензии", — приводит портал Medical Note слова кардиолога.
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Нужно ли всем сдавать анализ на витамин D? ⠀ ⠀ Нет.🙅🏻♀️ ⠀ ⠀ А только:⠀ 1. Людям с заболеваниями костей (остеопороз, рахит и др.)⠀ 2. Пожилым людям (старше 60 лет). С падениями и переломами в анамнезе. ⠀ 3. Пациентам с ожирением. ⠀ 4. Беременным и кормящим, имеющим факторы риска или не желающим принимать профилактически препараты витамина D. ⠀ 5. Детям и взрослым с темным оттенком кожи. Я представитель🖐🏻 Показатели моего анализа: 13 нг/мл. ⠀ 6. Пациентам с почечной и печеночной недостаточностью. ⠀ 7. Лицам с воспалительными заболеваниями кишечника , туберкулезом, саркоидозом...⠀ 8. И тем, кто постоянно принимают глюкокортикоиды, противогрибковые и противоэпидемические препараты. ⠀ ⠀ Не нашли себя в перечисленном? Радуйтесь и пролистывайте дальше. ⠀ ⠀ Какая норма витамина D? ⠀ ⠀ В России мы используем эти показатели: ⠀ ⠀ 30-60 нг/мл . ⠀ ⠀ 📍Недостаточность - от 20 до 30 нг/мл. ⠀ 📍Дефицит - менее 20 нг/мл. ⠀ ⠀ Сколько нужно принимать витамина D для профилактики? ⠀ 🔺Лицам в возрасте 18-50 лет. Суточная доза 600-800 МЕ в сутки. ⠀ 🔺Старше 50 лет. Суточная доза не менее 800-1000 МЕ в сутки. ⠀ 🔺 Беременным и кормящим женщинам. 800-1200 МЕ витамина D. ⠀ ⠀ Препарат и дозировку при ДЕФИЦИТЕ рассчитывает врач.🥼 Хотя таблица расчёта дозировок в широком доступе в интернете и часто мелькает у бьюти блогеров и инста-мам. Но мое личное мнение, что лучше если назначение дозировки и контроль показателей крови будет проводить врач. Хотя бы потому что я ни разу не видела рядом с таблицами предупреждения, что витамин D в дозировке более 10 000 МЕ в сутки на длительный период нуждается в контроле. ⠀ ⠀ В какой пище больше всего витамина D? ⠀ ⠀ Таблица в карусели. ⠀ ⠀ Но тот же лосось выращенный на ферме в 4 раза меньше содержит витамина D. Помните пост про омегу-3? ⠀ ⠀ В следующем посте разберём, зачем же нужен витамин D.